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    iPhone 12你敢放心裸奔吗 超瓷晶盾面板究竟有多硬

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    苹果iPhone 12系列带来的改变很多，其中康宁公司的超瓷晶盾面板(Ceramic Shield)便是发布会着重介绍的一个优势之一。据悉新工艺在玻璃基质中融入纳米级陶瓷晶体，从而让硬度大幅提升，并让耐摔性提升了 4 倍，然而事实表现究竟如何呢？

    iPhone 12你敢放心裸奔吗 超瓷晶盾面板究竟有多硬
    超瓷晶盾面板究竟有多硬

    数码频道MobileReviewsEh就使用测力计在 iPhone 12 上进行了实际测试，并将其和 iPhone 11 进行了比较。iPhone 11 显示能够承受 352 牛顿的力，而iPhone 12 则能够承受 442 牛顿的力。 iPhone 12 的 Ceramic Shield 显着优于 iPhone 11 保护玻璃。

    在单独的划痕测试中，iPhone 12能够承受钥匙，硬币，石头和盒子切割器的划痕，最终测试后屏幕上没有划痕。

    在莫氏硬度测试中，在 6-7 点就能在 iPhone 11 上留下划痕，而 iPhone 12 在 6 情况下没有任何划痕，在 7 的情况下出现了少量划痕。在硬度 8 情况下出现了明显划痕。而作为对比，硬度 8 已经能够在 iPhone 的蓝宝石镜头上留下划痕。

    iPhone 12 的边缘同样不耐磨，而机身背面的玻璃应该和 iPhone 11 相同。MobileReviewsEh 表示：“iPhone 12 系列上的超瓷晶盾面板绝对更加坚固，超出了 100 牛顿。不过在其余部分的刮擦保护上和 iPhone 11 相似。”

    所以，你还是需要一个手机壳？

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

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    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 6799元

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