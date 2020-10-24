赋能渠道新突破，ZOL中关村在线联手苏宁放大招

携手共进，合作共赢！

10月20日下午，主题为"领航开放，聚力共创"的苏宁有货T2T战略会在南京苏宁总部举办，作为苏宁首家API直连平台合作伙伴，ZOL中关村在线集团高级副总裁陈晨及管理团队受邀到访，就未来合作形式、Q4季度业务需求及合作目标达成了共识。苏宁易购平台运营集团有货运营中心总裁何晓伟、苏宁易购平台运营集团有货产品规划中心总经理程勇及管理团队给予了热情接待。









赋能渠道新突破

作为坚持“助力传统零售商转型新零售”的产业互联网企业,ZOL智慧零售在发展中不断对“渠道赋能”赋予新的诠释:随着ZOL智慧零售“店内店外+线上线下”新零售场景全方位布局的完成,ZOL不仅提供SaaS工具及交易商城服务,更通过拍档模式提供本地化渠道落地服务。









本次会议之后，ZOL中关村在线将借助苏宁供应链、物流、金融、IT及场景等多方面能力输出，融合ZOL多平台影响力及五大SaaS产品矩阵优势，为下游B端和C端客户提供垂直类媒体信息服务及全链路家电、3C行业SaaS服务解决方案，全力提升赋能能力。

在赋能助力零售商转型新零售,进而提升服务品质的道路上,ZOL智慧零售始终敢为人先。在年初2月，疫情影响下传统线下开盘会议无法进行，为保障会员店能够足不出户也能做生意，ZOL智慧零售大胆创新，率先联合美的冰洗以线上直播的形式举办了首场“直播订货会”，深受全国会员热捧，并于9月先后到美的/小天鹅无锡工厂总部、佛山全球创新中心（美的生活电器、厨热事业部、微清事业部）工厂总部进行现场直播，成为行业首个以B2b直播形式进入工厂总部的第三方创新渠道平台。除此以外，通过直播形式ZOL智慧零售也在探索赋能厂商的“云端招商”新姿势，并在8月成功举办“雅乐思全国代理商招商大会”。





ZOL中关村在线高级副总裁陈晨：推动全面合作，实现共赢发展

会议最后，ZOL中关村在线高级副总裁陈晨表示：未来ZOL中关村在线将联手苏宁在媒体服务业务、SaaS业务、技术支持等方面达成战略合作。媒体服务方面，通过链接用户购买场景、根据用户浏览喜好定制视频需求、电商平台资源整合等方式精准引流覆盖全场景用户。在线交易方面，依托供应链整合与交易采购平台低成本、多元化地进行商品输出，同时提供优质供应链资源引进、配套保障效率等等。双方将持续在基数互通、品类创新、大单产品联合定制、数字化营销赋能等方面持续加强合作。在接下来的双十一大促中，ZOL中关村在线将联合全国城市拍档及会员店紧锣密鼓展开与苏宁合作，为赢战双十一大促及Q4任务达成增添强劲力量，实现共赢发展。

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