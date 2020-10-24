AMD RX 6000显卡真身首曝！功耗不容小觑

再过几天，AMD就要发布自己的新一代显卡Radeon RX 6000系列，正面回击NVIDIA RTX 30系列。今天，我们第一次见到了新卡的实物谍照。

这次曝光的不是完整的一块卡，显然还是来自工程样卡，只是未完工PCB电路板的局部，供电等各种元件、散热片、供电接口都在，但显存还没有焊接上去，GPU核心也被模糊掉了。

途中可以看到至少16相供电电路、两个8针辅助供电接口，这意味着理论最大供电能力将有375W，另外GPU芯片两侧供电电路核心部分都覆盖着铝质散热片，但显然不是最终版。

RX 6900 XT的整卡功耗达320W，其中GPU本身为235W。显存位共有8个，理论上背面还有8个，对应16GB GDDR6，位宽据称只有256-bit。

顶部还有一个BIOS切换开关，当然不会有桥接金手指。

输出接口有两个DisplayPort、一个HDMI，甚至还有一个USB Type-C VirtualLink接口，用于支持VR内容——NVIDIA RTX 20系列上使用过，RTX 30系列已经放弃，AMD又捡了起来。

另有曝料称，Navi 21核心在3DMark Fire Strike Ultra项目中跑出了11500分，略微超过RTX 3080 10600分，基本符合预期，但如今的3DMark跑分只有参考价值，并不代表实际游戏表现。

同时也不知道这个成绩来自Navi 21 XTX完整版核心的RX 6900系列，还是Nvai 21 XT阉割版核心的RX 6800系列，大概率是前者。

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