华为、小米新一代折叠屏手机曝光：全新形态

除了三星之外，华为、小米一直都未停止折叠屏手机的探索。此前，华为已经量产发布了华为Mate X/XS，而小米也带来了MIX Alpha概念折叠屏手机。如今，两家大厂的新一代折叠屏手机的消息已经浮出水面。

据@数码闲聊站 爆料，供应链消息显示，华为和小米已经采购了超薄柔性玻璃，用于制作折叠屏和环绕屏等超大曲率产品。

不出意外，超波柔性玻璃华为和小米新款折叠屏手机会用，三星Fold2那样的UTG柔性玻璃，比上一代Mate X和MIX Alpha的塑料外屏好很多。

他还透露，小米和华为目前测试的折叠屏工程机都是内折主屏+外副屏结构，不过屏幕形态和细节处理不一样。大厂今年Q2测试的折叠样机也是内折方案，看来明年内折叠屏会大爆发，期待一下。

此前，小米折叠屏手机新专利已经曝光，新机工业设计类似于三星Galaxy Fold系列，主要有内外双屏组成，外屏尺寸较小，内屏展开后则近似平板。

不同于三星第一代的斜刘海和第二代的挖孔设计，小米在展开屏幕的一侧完全留给了摄像头、传感器甚至是指纹传感器。

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