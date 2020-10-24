iPhone 12这个配色被吐槽最丑卖得最好

还是应了那句话，嘴上说不要，身体很诚实。10月23日，iPhone 12、iPhone 12 Pro正式发售，不少参与预购的用户当天就拿到了真机。没想到，卖得最火的就是此前被吐槽最丑的“苹果蓝”。据天猫官方消息，23日上午8:11，上海的方女士收到了天猫同城购送出的新机，成为全国“iPhone 12第一人”。

天猫统计数据显示，iPhone 12系列首批货50%用户选择蓝色，过去30天超1000万人次在天猫淘宝搜“iPhone 12”等抢新手机。

据悉，天猫双11 iPhone 12预售5天内发货，iPhone 11最低4089元。

据了解，天猫同城购合作商家均为苹果授权经销商，商品通过门店直接发货，最快可在1小时内送货上门，大大缩短了用户等待收货的时间。

天猫同城购宣布于10月23日上午8:00全球同步开售iPhone 12系列新品，服务覆盖北京、上海、西安、南京、福州等国内主要城市。

目前，苹果中国官网iPhone 12的预计发货时间为5-7天，而iPhone 12 Pro已经延长至3-4周，用户的抢购热情可见一斑。中国移动天猫官方旗舰店也开启了iPhone 12、iPhone 12 Pro的预售（定金100元）。页面信息显示，11月1日-3日付尾款后，5天内就能发货。

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