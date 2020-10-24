iPhone 12拆解如此复杂：维修价格贵到离谱

iPhone 12系列已经陆续发售，如果你已经拿到真机了，后续使用起来还是要好好爱惜的，因为前期坏了还是很麻烦的。

据外媒最新消息称，由于iPhone 12系列屏幕相比上一代更加纤薄，同时电路上也更加复杂，这给拆解新机的屏幕带来了很大的困难，所以苹果已经花重金打造全新的屏幕拆解机器，为的是能够更好的去拆解屏幕。

报道中还提到，要拆卸iPhone 12机型，苹果官方维修人员要在高温夹具中加热两分钟，以加热显示屏下方的粘合剂。一旦胶水松动，技术人员就可以通过扭动机器顶部带有吸盘的机械臂来取下显示屏。至于具体的加热方式，目前还不清楚，但外媒表示，过程是繁琐的，前期也只有苹果自己能搞定。

另外，苹果也建议大家一定不要私自去拆解iPhone 12，特别是贴合的屏幕。有维修人员表示， iPhone 12系列今年支持的是IP68级防水标准，其使用的胶粘剂更强，所以这也是难拆不好拆的原因，如果现阶段大家的屏幕出问题了，那么费用是非常高的，近2千块钱的维修价。

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