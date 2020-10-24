苹果中国iPhone 12新规：违者罚款40万/台

据媒体报道，苹果严禁线下iPhone12系列流向线上渠道，否则每台罚款40万元。有供货商透露iPhone 12线下提价800到2000元。10月23日，深圳远望数码商城通知合作伙伴，禁止将iphone12系列新品流向各类线上渠道，否则每台罚款40万元。

随后，深圳远望数码商城工作人员向记者确认了该文件的真实性，并表示这是苹果方面要求的，是今年的新规则，以前没有过。

有知情人士透露，由于首批iPhone 12国内供货量较少，因此主要发售渠道以苹果线下实体店和Apple Store为主，后续供货量充足后各大电商平台将恢复正常供应。

和近几年刚发售就“破发”不同，iPhone 12系列不仅没有降价，还出现了加价的情况。

昨天就有网友曝光了深圳iPhone 12报价，iPhone 12和iPhone 12 Pro都有黄牛加价行为，几乎涉及所有版本、所有颜色。

昨天上午8点不到，北京三里屯的苹果专卖店门口已经开始排队，消费者现场购买比较困难。据现场黄牛介绍，由于缺货现在iPhone12 Pro 128G版本现货要拿至少加价一千。

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