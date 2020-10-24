iPhone 12重回iP4直角边框 罗永浩神回复

虽然锤子手机做失败了，但曾经扬言要收购苹果的罗永浩，显然并不甘心。今日，罗永浩在微博贴出一张锤子便签截图，主要内容是曾经一位网友对老罗的吐槽。

该网友称，看完锤子科技的发布会，最大的感受是，老罗作为一个企业的产品负责人，实在是太任性、太不成熟了。没错，当年苹果iPhone 4和iPhone 5也是直角的边，但那时候智能手机屏幕相对较小，直角边缘完全不影响手感。

但随着手机屏幕越来越大，全世界的手机都做成了圆润的边缘，这不是盲目跟风苹果，而是因为，它是唯一合理的选择。“老罗一直想成为中国的乔布斯，我只能说，男人有梦想是好事，但要一步一步来，先跟库克学学基本功再说吧。”

不过，这些曾经的吐槽，似乎在今年成了化眼云烟。略显讽刺的是，iPhone 12不仅重新回归了iPhone 4的直角边框，连屏幕玻璃和边框之间也没了圆润过渡，转而采用面板与机身边缘完全齐平的设计，也就是纯平玻璃。在如今曲面屏流行的当下，显得十分“异类”。

按照苹果官方的说，iPhone 12除了采用抗跌能力提升4倍的超瓷晶体技术之外，面板与机身完全齐平的设计有助于面板获得更多保护，换句话说，更不容易碎屏。

显然，老罗是在证明，自己当初的审美和判断是没错的，锤子手机一直坚持的“圆滑当道时代的锐丽异类”理念，如今苹果又被重新拾起。显然，对于老罗来说，这是内心的极大满足。

“人生短短几个秋啊，不RNMMMP不罢休，东边我的美人儿啊，西边黄河流...”罗永浩在微博上说。

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