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    长鑫颗粒表现几何! 太极DDR4 3000内存

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    始于2016年10月份的内存涨价风暴相信不少同学至今记忆犹新！或许是为了弥补Galaxy Note 7手机“爆炸门”所造成的损失，三星肆无忌惮地开始降低DRAM内存芯片产能，DDR4 8GB内存从2016年最低时的180元一路疯涨至2018年的900多元，涨幅令人触目惊心！当然，NAND Flash闪存和SSD固态硬盘同样也不可避免的涨价。

    此前我们曾经测试了2款长江存储致钛SSD，尤其是致钛PC005 Active 512GB SSD，其性能表现不输给三星970 EVO 500GB。

    而今天我们要测试的是铭瑄太极DDR4 3000内存，这款内存最值得关注的地方是它采用了合肥长鑫生产的DRAM内存芯片。

    长鑫原厂颗粒！铭瑄太极DDR4 3000内存评测：可媲美同档次三星芯片

    铭瑄太极DDR4 3000内存颗粒基于长鑫的17nm制程工艺，支持XMP 2.0技术，能够稳定兼容最新的Intel与AMD平台。

    内存频率3000MHz，电压，采用单面设计，单条容量8GB，时序为16-18-18-38，可能比不上B-DIE这样的超频神条，但是也达到了主流内存的水准。

    目前市面上不论是显卡、主板还是内存，支持个人送保的厂商屈指可数，铭瑄太极DDR4 3000内存除了全国联保与终身保固之外，还支持个人送保，在一定程度上方便了大家售后维修。

    铭瑄太极DDR4 3000内存参数如下：

    长鑫原厂颗粒！铭瑄太极DDR4 3000内存评测：可媲美同档次三星芯片

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7549554.html report 916 始于2016年10月份的内存涨价风暴相信不少同学至今记忆犹新！或许是为了弥补Galaxy Note 7手机“爆炸门”所造成的损失，三星肆无忌惮地开始降低DRAM内存芯片产能，DDR4 8GB内存从2016年最低时的180元一路疯涨至2018年的900多元，涨幅令人触目惊心！当然，NAND Flash闪存和...
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