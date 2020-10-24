迪拜现汽车坟场 豪车堆积如山 豪车被弃原因令人唏嘘

迪拜给人的感觉一直是奢华和纸醉金迷，满街的豪车令人目不暇接。近日有媒体报道，迪拜现汽车坟场，豪车堆积如山，各种豪车落满灰尘无人问津。通过报道可以看到，大量宾利、保时捷、法拉利、迈凯伦、兰博基尼、玛莎拉蒂等豪华车落满灰尘，十分可惜。



迪拜现汽车坟场 豪车堆积如山

至于这些豪车被人遗弃的原因，则听起来令人唏嘘感慨。据悉，迪拜汽车报废规则相当严格，只要安全气囊爆出来一次，那么这辆汽车必须强制报废。此外，超速违停等罚金高昂，甚至比车价本身贵出好几倍。



迪拜现汽车坟场 豪车堆积如山

也就是说这些豪车很大程度上都是一些事故车，和一些面临超过车架本身的罚款车，最终被人遗弃在这里。尽管如此，但是提到迪拜，自然离不开豪车，在国人的认知里豪车简直就是迪拜的一个标签。



迪拜现汽车坟场 豪车堆积如山

一提到迪拜，很多人脑子里就会出现“土豪”“炫富”一类的词，这是一个富到只剩下钱的国家。至于为什么迪拜这么多豪车，这个问题显然并不复杂，土豪多呗。而且迪拜一直被誉为免税天堂，而豪车又是一个非常重税的产品，人家买着也非常便宜，自然就多了~

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：迪拜现汽车坟场 豪车堆积如山 豪车被弃原因令人唏嘘http://news.zol.com.cn/754/7549553.html