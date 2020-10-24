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    苹果手机苹果 iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版）

    苹果高层针对iPhone 12答疑 你所关心的问题都在这

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    作为苹果公司全新发布的年度新品，iPhone 12的到来可以说是吸引了全球的关注。人们对于刚刚发布的iPhone 12似乎还存在很多疑问和说不完的话题，为此苹果营销副总裁Kaiann Drance接受了一次深度采访，针对用户所关心的问题进行了解答。

    苹果高层针对iPhone 12答疑 你所关心的问题都在这
    苹果营销副总裁Kaiann Drance

    对于人们担心使用5G时电池续航能力会大大降低的问题，她坚持认为，新手机将适应平衡电池充电和速度。此前曾有媒体实测，iPhone 12在打开5G网络后续航会衰减2小时，并且IP 12的整体续航表现在一种旗舰手机当中属于垫底的位置。

    "我们能够在整个系统中进行一系列的软件优化，让电池续航能力更加出色，"她说，"除此之外，我们还增加了一项名为'智能数据模式'的新功能，可以让你更好地管理你的5G使用情况和电池续航能力，所以你可以在真正重要的时候使用5G速度，然后对于一些可能并不那么重要的地方，它会恢复到4G LTE速度，以节省你的电池续航能力。"

    除了苹果自己的优化外，她还补充说，该公司与运营商合作 "真的很重要"。"他们也在与iPhone一起优化他们的设置，以优化电池寿命，"她说。

    苹果高层针对iPhone 12答疑 你所关心的问题都在这
    苹果营销副总裁Kaiann Drance

    Kaiann Drance还解答了苹果从iPhone包装盒中放弃了电源适配器的问题--并包含了一条Lightning到USB-C的电缆，而不是以前的Lightning电缆。

    "你仍然可以使用你的旧Lightning电缆，然后就可以搭配充电头一样可以继续使用。"她说。"事实上，我们鼓励你大家仍然使用这些。如果你是苹果用户，而你又恰好有一台Mac或iPad，我们近年来给这些设备提供了USB-C电源适配器......而电脑端口本身也包括USB-C，所有这些都是你的其他选择。"

    虽然Drance接受采访时正赶上iPhone 12和iPhone 12 Pro上市，但她的评论也适用于即将上市的iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max。这些产品将于11月6日起开始预购。

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

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