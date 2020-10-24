比尔盖茨：新冠疫情在2021年秋季之前无法消除

比尔·盖茨不仅是科技产业鼻祖级别的大佬，同时也在积极关注着全球已经的发展。近日比尔·盖茨表示，尽管全球仍在努力遏制新型冠状的传播，但从现在开始，未来一年内仍无法恢复正常。“全球反应迟缓意味着，到2021年秋季，仍不会完全恢复正常。”



新冠疫情在2021年秋季之前无法消除

作为微软的联合创始人，盖茨现已成为一名直言不讳的公共卫生倡导者。在2014年的TED演讲中，他甚至曾预见性地表示：“下一次疫情爆发？我们还没有准备好。”盖茨一直在呼吁重视疫情，并批评了美国退出WHO的决定，称这一举动“听起来很危险”。

近年来，盖茨一直提醒世人警惕流行病。今年4月，盖茨曾表示，在2021年秋季之前，美国人不会“完全安全”地免受新冠疫情的危害。近期，盖茨对新冠病毒疫情的预测更为黯淡，因为它已导致全球100多万人死亡，但人们对疫情的反应依旧迟缓。

盖茨今日称：“可悲的是，随着我们进入秋季，病例和死亡人数将再次回升。这些数字之所以如此之高，部分原因是我们的反应非常糟糕。”

虽然如此，盖茨今日也表达了他乐观的一面，暗示到2021年秋季，美国的情况将大大改善。盖茨说：“许多服务业的工作可以重新到位，学校也可以回到原位。但在该期间内，我们也面临着风险。”

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