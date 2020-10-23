iPhone12一半用户选蓝色 网友：丑？套上手机壳都一样

嘴上说蓝色的iPhone 12抽出天际，但身体却很诚实。今年的双11来的特别早，目前iPhone 12已经在天猫平台开启预售。根据天猫提供的数据来看，目前iPhone12一半用户选蓝色，这着实让很多嘲讽iPhone 12蓝色的打了脸，毕竟销量说明一切，套上手机壳都一样！



iPhone12一半用户选蓝色

相关统计显示，iPhone12一半用户选蓝色或者海蓝色。在此前的30天里，约有1000万人次在天猫上搜索、观看“iPhone12”信息，天猫用户对全新 iPhone 12 系列新品的关注热度是去年同期的两倍，创下了新品手机发布前后的最高热度。

iPhone12一半用户选蓝色其实早有惯例，基本延续每年了iPhone新品发布新颜色最热销的规律。相关数据表明，男性用户通常是首批购机用户，不过这并不意味着他们会先用上新款手机。网友调侃称，“越早买到iPhone 12就越早能用上iPhone 11。”



iPhone12一半用户选蓝色

而在线下渠道方面，据报道在iPhone新品连续几年破发情况下，今年iPhone 12系列意外微涨。其中iPhone 12整体溢价200元左右，白色、蓝色最受欢迎，iPhone 12 Pro涨幅在1000-3000区间，同样蓝色最为畅销，512G版本报价14000元，高出官方价近3000元。

根据此前媒体进行的的一项相关投票中也于iPhone12一半用户选蓝色的结果吻合，投票结果显示，参与的16.5 万名网友中，28% 的网友表示没买 iPhone 12，为选项中最多；而买了的人中选择白色的最多，其次就是蓝色了。



iPhone12一半用户选蓝色

其实蓝色版本的iPhone 12之所以被网友吐槽，很大程度是因为拍摄光线和角度的问题。事实上实物并没有那么尴尬。虽然iPhone 12的蓝色跟iPhone 12 Pro的蓝色相比因为材质差异略显廉价，但实物的触感和视觉效果其实也还是不错的。

况且咱中国用户都有使用手机壳的习惯，随便一个手机壳套上去啥配色都一样，iPhone12一半用户选蓝色，说明用户还是对新配色感兴趣。

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