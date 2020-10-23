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    华为手机华为 Mate40 Pro（8GB/256GB/全网通/5G版/素皮版）

    不只iPhone 12抢手 为体验Mate 40华为旗舰店排长队

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    今天是2020年10月23日，今天的最热门的关键词是“排队”。不仅iPhone 12在今天正式发售，苹果店排起了抢购的长队和流窜的黄牛。不只iPhone 12抢手，为体验刚刚发布的Mate 40系列的真机，华为旗舰店也排起了长队，热闹程度不逊色于苹果店。

    2020年10月22日晚间，华为Mate 40系列全球发布会正式召开，共计发布Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+，以及Mate40 RS保时捷设计四款型号，并且公布了欧洲区的价格。这根此前华为发布Mate 30系列的节奏类似，月底还有一场针对国内的发布会。

    目前Mate 40欧洲价格已经揭晓，国行版的价格仍旧要等到月底才能揭晓：

    Mate40 8GB+128GB 899欧元，约合人民币7100元

    Mate40 Pro 8GB+256GB 1199欧元，约合人民币9470元

    Mate40 Pro+ 12GB+256GB 1399欧元，约合人民币11050元

    Mate40 RS保时捷设计12GB+512GB 2295欧元欧元，约合人民币18100元

    不只iPhone 12抢手 为体验Mate 40华为旗舰店排长队
    为体验Mate 40华为旗舰店排长队

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7549396.html report 933 今天是2020年10月23日，今天的最热门的关键词是“排队”。不仅iPhone 12在今天正式发售，苹果店排起了抢购的长队和流窜的黄牛。不只iPhone 12抢手，为体验刚刚发布的Mate 40系列的真机，华为旗舰店也排起了长队，热闹程度不逊色于苹果店。2020年10月22日晚间，华为Mate&...
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