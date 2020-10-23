中关村在线消息：近日， 据乔思伯官网的消息，乔思伯推出了高端子品牌乔家一物JONSPLUS，并公布了Jonsplus BO 100等ITX机箱。







乔思伯推出新款ITX机箱 皮革材质提手+家具风格

BO 100是乔思伯开发的首款融入家具风格的产品，其硬件规格定义为中阶硬件产品，可实现用提手移动。



这款采用了方块造型，金属外壳，配备了皮革材质提手，前置IO有两个 USB-A 和一个 USB-C 以及耳麦接口。

乔思伯还推出了Jonsplus i 100 Pro，官方表示i 100设计之初衷是设法把itx机箱的散热能力以及硬件支持能力做到极限，同时把体积控制在合理的范围，让新一代高功耗 CPU / 显卡性能得以释放，也满足用户对于 “小”的本质性而非概念式的需求。

最终面市版本的i 100 Pro可支持360/280水冷，166MM风冷，显卡长度可以支持到373mm，可实现单仓 、分仓双空间布局，三种高阶散热器安装方案，进出风全范围低风阻高密度40目防尘，大小电源共享空间，大数据 3.5”HDD安装位等功能。

目前这两款产品的价格和上市时间暂未公布，感兴趣的朋友请关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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