直播带货必须提供回看功能 忽悠网友这些要留证据了

直播带货的火爆以及越来越多的消费纠纷问题，目前国家市场监管总局公布了《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》，进一步规范网络交易活动，将网络直播带货等网络交易新业态纳入监管范围。明确要求直播带货必须提供回看功能，这下忽悠网友这些要留证据了。



直播带货必须提供回看功能

国家市场监管总局公布的《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》明确规定，网络直播带货必须提供回看功能，网店不得通过删除差评、好评前置等方式误导消费者。尤其是直播带货必须提供回看功能，主要是解决交易纠纷当中的取证难问题。

江苏省消费者权益保护委员会投诉部主任表示，目前不少主播带货存在 “货不对板”的情况，但是很多消费者没有及时保存截图。而且很多视频是即时性的，消费者无法找到销售时的回放，导致维权或退货时存在一定困难。

新规还明确禁止 "刷单"" 删差评 ""虚构现货" 等行为，征求意见稿提出，网络交易经营者不得欺骗、误导消费者。不得刷单，删差评，或利用虚假的标价欺骗、诱导消费者与其进行交易，不得使用虚假的广告宣传，不得有虚构现货、虚假预订、虚假抢购等虚假营销行为。



直播带货必须提供回看功能

东南大学法学院教授李川说：“市场监管总局的这个《办法》在某种意义上，直播带货必须提供回看功能是把以前界定不清楚的在社交平台的直播带货或者直播平台的网络交易，纳入到电子商务法规范的范围，这样有利于明确交易的边界、执法的边界。

直播带货出现在各种各样的平台，很多时候只关注视频形式，忽略了到底是跟谁在做交易，交易之后如果出现售后问题怎么保障，这些问题都不明确。所以这个《办法》在这些方面做了进一步细化，保护了商品交易方的权利，尤其是消费者的权利。”

随着今年双十一网络促销大幕的开启，省消保委也提醒消费者，在参与直播购物时，要多留心，保存相关交易凭证。傅铮强调：消费者一定要看准商家的产品的页面介绍，包括它的视频介绍。有条件的话一定要进行截图 。直播带货必须提供回看功能，也很关键。

包括视频的补录。因为视频里面的宣传就视作商家的宣传，是可以作为维权的证据的，产生纠纷的时候可以依法及时地维权。直播带货必须提供回看功能，您支持这样的决定吗？

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