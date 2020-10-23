iPhone12开售排队黄牛加价 谁在营造销售火爆的假象？

如今已经是2020年了，如果您要说消费者的观念还不完全成熟，我信！但你要说在今时今日有人再去为了一部iPhone 12去彻夜排队，甚至有人跑去割肾，这打死我都是不信的。iPhone12开售排队黄牛加价，为了个手机值得么？谁在营造销售火爆的假象？



iPhone12开售排队：多年前的画面再现

iPhone12开售排队黄牛加价谁之过，基本可以遵循一个逻辑，谁最得利谁的嫌疑最大。为了扭转iPhone 11上市即破发的颓势，iPhone 12不仅在功能和性能上具备足够火爆的资本，关键在产能上也是“一机难求”，当然苹果可以把问题甩给疫情影响。

尤其是iPhone 12 Pro版本的抢手程度，几乎可以用秒售罄来形容。而根据目前线下渠道的消息来看，由于缺货现在 iPhone 12 Pro 128GB 版本现货要拿至少加价一千。当然，这未必是苹果所希望看到的结果，但至少苹果公司是有能力避免这样的事情发生的。

比如苹果公司可以再晚些等供货充足再发布，或者只限定网络预约的方式。有消息称苹果为了避免电商平台针对iPhone 12进行价格补贴而禁止渠道向电商渠道供货，否则每台罚款40万。苹果公司显然非常希望iPhone 12价格坚挺，加价炒货可能就是副作用或者小插曲。



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多年前盛传iPhone上市排队甚至有人割肾等一系列的负面新闻都扣在了苹果的头上，称其为“饥饿营销”。关于这种评论我们不可置否，因为苹果作为一家国际大公司显然不会出此下策，但如果其iPhone能成为舆论焦点甚至风向标并以此热销，貌似也还不错。

还是那句话，苹果完全有能力改变iPhone12开售排队黄牛加价的现状，只是苹果是否乐意这么做罢了。而基于“谁最得利谁的嫌疑最大”同样的逻辑，iPhone12开售排队黄牛加价的现象，也是部分“用户”以及黄牛党合力导演的一部荒唐剧。

因为供需关系的不平衡，导致买到iPhone 12就是赚到。无论您是网上预约还是线下购买，只要原价购买到iPhone 12，尤其是iPhone 12 Pro，转手就能赚个几百元，何乐而而不为呢？当然，这些用户并非真正想要iPhone 12的“用户”，只想赚点外快。



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而对于iPhone 12的真正用户来讲，应该都具备一定的消费能力，如今这年月有谁会如此着急第一时间拿到新品。iPhone 12再好也无非是一部手机而已，早已不能成为炫耀的资本。况且iPhone 12最大的革新5G网络需求并不迫切，并不是没有就没法生活。

真正的用户从来都不会希望自己想买的商品奇货可居，从来都不会希望自己的产品价格飞涨。如今已经2020年了，如今的手机市场早已高度饱和，安卓旗舰早已实现追赶甚至反超，还想靠炒作iPhone赚一笔意外之财的，我看纯属是黄粱一梦。

iPhone12开售排队黄牛加价，一群奸商自导自演的闹剧罢了。

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