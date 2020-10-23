Ubuntu 20.10正式发布：首次采用树莓派4

Canonical昨天正式发布了包含树莓派优化的Ubuntu 20.10桌面版和服务器版系统，以支持研究人员、发明家、教育和企业。

Ubuntu 20.10包含5.8版Linux内核，提供了最新的工具链，包括glibc 2.32，OpenJDK 11，rustc 1.41，GCC 10，LLVM 11，Python 3.8.6，ruby 2.7.0，php 7.4.9，perl 5.30 ，golang 1.13。

值得一提的是，Ubuntu 20.10是首个采用树莓派4（Raspberry Pi 4）桌面图像功能的Ubuntu版本。Ubuntu 20.10包含了微云（micro cloud），提供VM的小型服务器集群，按需供给的边缘Kuberenetes的LXD 4.6和MicroK8s 1.19，可适用于远程办公室、分公司、仓储和分布的基础设施。





Ubuntu 20.10集成了GNOME 3.38，此版本改进了应用栅格，移除了常用标签和允许根据用户喜好对应用排列和管理。

电源设置中加入了电池百分比开关，私有WiFi热点可通过生成的QR（二维码）进行分享，重启选项已被添加至注销/关机菜单中。

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