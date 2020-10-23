特斯拉大翻车！国内近3万辆Model S/X“断轴”

特斯拉Model S/X，当前仍以进口车的身份在国内销售。不过，此前国内购买较早的车主，除了因为车辆降价、没能享受购置税减免、上绿牌等优惠政策，觉得被隔了韭菜之外，估计还有不少车主会担心车辆“断轴”。

此前几年，车辆在行驶过程中，车辆的悬架连杆突然断裂，造成车辆趴窝。为此，甚至还有不少车主，直接与特斯拉对簿公堂，买车竟然和厂商打起了官司，车主着实也感到寒心。此外，据媒体报道，有业内人士曾表示，从2016年至今，特斯拉“断轴”事件已经出现数十起。





这些“断轴”事件或者是摆臂轴，或者是悬挂下支臂螺丝，都造成车辆在行驶过程中出现轮胎侧倾，危及车主的生命财产安全。时至今日，特斯拉虽然没有对此进行过特别说明澄清，不过，官方突然对近3万辆已经出保的Model S/X发起召回，更换悬架连杆，或许也能说明一些问题。

日前，特斯拉汽车（北京）有限公司，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回部分进口Model S、Model X电动汽车。具体信息如下：

（一）召回生产日期在2013年9月17日至2017年8月16日期间的部分进口Model S、Model X车辆，共计29193辆。

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，前悬架后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时该裂纹可能出现延展并导致球头螺栓断裂。影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右前悬架后连杆，以消除安全隐患。

（二）召回生产日期在2013年9月17日至2018年1月15日期间的部分进口Model S车辆，共计19249辆。

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，可能会发生后悬架上连杆变形，继续使用车辆时该部件会进一步弱化，极端情况下可能发生断裂，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右后悬架上连杆，以消除安全隐患。

应急处置措施：车辆召回维修前，车主应谨慎驾驶车辆，并在召回开始后尽快联系服务中心进行检修。

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