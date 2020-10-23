英雄联盟决赛免费门票炒至3万 官方回应

10月31日，2020英雄联盟S10全球总决赛将在上海浦东足球场举行。公开数据显示，此次S10全球总决赛所发放的门票总共6312张，正是为了避免黄牛倒票，门票采取身份证摇号的方式免费发放，而这一过程早在10月15日就全部结束。

据国内媒体报道，近期网上涌现出大量号称能代摇的黄牛，只需玩家提供电话、姓名、身份证号、英雄联盟游戏账号密码等信息就可“通过内部渠道进行官方正规摇号并中签”，甚至还有黄牛已经公开销售决赛门票，一度炒到每张近3万元的“天价”。

对此，英雄联盟相关人员表示，黄牛口中号称绝对靠谱的代摇服务为假，甚至门票来源同样很大程度为假票。尽管存在中签玩家因为没有交押金，系统会默认放弃资格而将其名额放出重新摇号的可能，但这一概率相对较小。





上海市浦东公安分局治安支队相关人员同样表示，这些所谓的“黄牛”都是骗子，而其手中的“黄牛票”也都是假的。总决赛所提供的观赛席位全部通过摇号方式产生，且跟摇到的身份证号直接挂钩，一一对应，不可转让。赛事主办方届时也将在警方指导下，在比赛现场严格落实人脸核验身份证实名入场制度，从根本上杜绝“黄牛”倒票行为。

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