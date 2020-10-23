丰田油电混动技术外传！这要成“国产版埃尔法”

相较于纯电动和插电式混动汽车，以日系车为代表的油电混动技术，则更为实用且燃料经济性更优。但是，当前的车市整体大环境，就是由燃油车跨过了油电混动阶段，直接进入电动化时代，对于油电混动来说确实尴尬。

坐拥如此优秀的混动技术，丰田而今也开始把其分享给合作伙伴使用。据外媒报道，这也是丰田汽车首次向外国公司提供其核心混合动力技术。日前，我们于网络渠道了解到，率先搭载丰田油电混动技术的车型，也开始浮出水面。

此前，传祺GS8THS混动试验车谍照也已曝光，而M8或成为第二款搭载丰田混动系统的广汽车型。此前，传祺M8已经于北京车展上市，售价17.98万元起，该车为广汽传祺旗下的高端MPV车型，新车的外观设计造型上就有不少亮点。

而今，随着丰田油电混动技术的上车，该车也真有望成为“国产版埃尔法”。具体到新车来看，其前脸采用了“震天翼”设计元素，实车看上去要更为凶猛大气。车内采用游艇式环抱座舱，全液晶仪表盘搭配内嵌式中控屏，科技感充足。中通道的电子档把，布局较为靠前，美观同时更具便利性。

动力方面，普通燃油版车型搭载传祺2.0T发动机，匹配8挡手自一体自动变速器。而混动版车型的动力配置，还没有对外公布。不过参考丰田埃尔法可知，其搭载了2.5L油电混动系统，预计传祺M8后期上市后，同样会采用这套动力总成。当然以上信息仅为猜测，后续还需官方给出准确信息。

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