6299元起！iPhone 12开售排长龙：这画面感受下

这两天，手机圈好不热闹。昨晚，华为Mate 40系列预售被瞬间抢空。今天iPhone 12正式发售，线下排起长龙。有现场黄牛称，iPhone 12 Pro大容量加价一千收。

据国内媒体报道，10月23日，苹果正式发售iPhone 12和iPhone 12 Pro，售价分别为6299元起、8499元起。上午8点不到，北京三里屯的苹果专卖店门口已经开始排队。前来排队的消费者都是此前在苹果官网进行了预约，没有预约的消费者上午10点才能进店。8点整，苹果开门迎客，和往年一样，苹果的员工排好队鼓掌欢迎消费者进入。

据现场黄牛介绍，由于缺货现在iPhone12 Pro 128G版本现货要拿至少加价一千。

目前，iPhone 12预计发货日期为5-7个工作日，iPhone 12 Pro预计发货日期为3-4周。可见，iPhone 12 Pro要更受欢迎。iPhone 12全系四款已经全部通过工信部入网许可，11月6日，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max将正式开启预售。

从入网信息来看，iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max对应型号分别为：A2400、A2404、A2408、A2412。电池容量依次为：2227mAh、2851mAh、2815mAh、3687mAh。iPhone 12 Pro电池比iPhone 12还要小一些。内存方面，与之前曝光的一样，iPhone 12 mini、iPhone 12为4GB，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max为6GB。

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