苹果iPhone12开售排队：买到就是赚到 黄牛加价回收

10月23日，苹果公司最新发布的iPhone 12系列迎来了正式发售的日子。上午 8 点不到，苹果三里屯零售店门口已经开始排队。苹果 8 点开门迎客，和往年一样，其员工都排队鼓掌欢迎消费者进入。和往年不一样的是，苹果iPhone12开售排队，这种景象多年未见了。



北京三里屯苹果店iPhone12开售排队

相比往年上市即破发，iPhone 12之所以价格如此坚挺除了前期供货比较紧张之外，首次支持5G网络也成为很多用户的升级必选。业界预测iPhone12第一个周末销售估计达到700~900 万台，今年全球预测会卖出 8000 万台，国内销量预计占全球35%至45%。

正是在这样的背景下，23日苹果iPhone12开售排队的景象再次出现了。前来排队的消费者此前都在苹果官网进行了预约，没有预约的消费者上午 10 点才能进店。据现场黄牛介绍，由于缺货，现在 iPhone 12 Pro 128GB 版本现货要拿至少加价一千。

而之所以出现苹果iPhone12开售排队的现象，除了前面介绍的原因之外，还有一个因素就是确实有利可图。如果已经进行了预约的用户在合理的时间进行排队的话，那么买到iPhone 12 Pro无疑就是赚到，门外大量回收的黄牛马上就可以回收兑现。



悉尼苹果店iPhone12开售排队

不仅仅是在北京的三里屯苹果iPhone12开售排队，华强北某经销商称，线下销售iPhone新品价格普遍高于线上预定的价格，其中iPhone12提价800-1000元，iPhone12 Pro提价 2000元。另有经销商表示，从线上渠道购得的手机可按当日该时间段市场价回收。

另外在渠道方面，虽然没有iPhone12开售排队的场面，但iPhone 12渠道价整体溢价200元左右，白色、蓝色最受欢迎，iPhone 12 Pro涨幅在1000-3000元，蓝色同样最为畅销，512G 版本报价14000元，高出官方价近3000元。



台北苹果店iPhone12开售排队

苹果官方有如何看待iPhone12开售排队的现象呢？苹果公司表示如果在一家正在营业的商店外排起了长队，排队的顾客将获得一个预约名额，并被告知在不同的时间返回进行设备购买。那些计划在Apple Store前排队的顾客可以期待得到一个预约名额，而不是排长队。

尽管很多人对排队抢购iPhone的做饭并不理解和认同，但是毕竟买到就是赚到，转手就能赚好几百，就一定会有大量人去做。

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