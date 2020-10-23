智能手表巅峰之作！华为Watch GT2保时捷设计款发布

10月22日晚8点，华为Mate 40系列正式全球首发，这不仅是史上最强大的Mate系列，也是最受关注的一代Mate。除了全新新增的“超大杯”Mate40 Pro+之外，象征着顶级设计和高端身份的Mate 40 RS保时捷设计款再次如约发布，惊艳全场。

惊喜不止一个。在今天的发布会上，华为第一次将保时捷设计基因在Watch GT系列上进行了扩展——华为Watch GT2保时捷设计重磅亮相。

自保时捷设计的DNA出现在华为Mate系列手机上以来，就一直象征着智能手机高端工业设计的塔尖。近年来，人们对于运动、健康细分使用场景的强烈需求，催生了大批智能手表产品的诞生，而对于一些高端消费者来说，对智能手表的需求不仅限于功能性，还要能凸显个人身份以及精致品味。在这种需求下，兼具华为科技实力和保时捷设计基因的华为Watch GT2保时捷设计款就诞生了。

对于任何一款高端智能手表来说，功能为先，同时将工业设计做到顶尖，华为Watch GT2保时捷设计款正是这样一款产品——功能强大、选材奢华、佩戴舒适。

对于任何一款拥有保时捷设计DNA的产品来说，工业设计始终都是精髓。外观方面，华为Watch GT2保时捷全设计款表身与表带均采用了钛金属材质。钛金属是一种轻便、不易被腐蚀、韧性极强的材质。

得益于全钛金属材质表身设计，华为Watch GT2保时捷设计款不仅拥有极强品质感和科技感，还为手表提供坚固守护的同时，极大减轻了表身重量，为用户舒适佩戴提供了保障。

几乎所有高端腕表都离不开蓝宝石玻璃。华为Watch GT2保时捷设计款表面采用了顶级腕表常用的蓝宝石玻璃镜面，具有耐高温，导热好，硬度高，透红外等特性，硬度高达莫氏9级。奢华质感之外兼具坚硬耐磨特性，即便在专业户外运动时，也无惧刮擦。

钛金属、蓝宝石玻璃想之外，高科技精密陶瓷材质也被用于华为Watch GT2保时捷设计款的背壳设计中。这种高科技精密陶瓷背壳经过了约1500℃高温焙烧和钻石切割模具多次切割和打磨，不仅能为手表带来坚固守护，还在沉稳中散发优雅，更具有亲肤、佩戴舒适、抗过敏的属性。

华为Watch GT2保时捷设计款的表盘设计同样极具未来感，表盘流线型的ID线条设计彰显保时捷的速度之美，“PORSCHE DESIGN”标志更是开门见山表明身份；简约设计的表盘指针辅以红色点缀，纯粹不失激情；表体采用流线型设计理念，赋予强烈速度感；按键圆润细腻、压感舒适，标志着高端制造工艺。

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