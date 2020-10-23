华为5款Mate40系列手机官方图赏：最贵的果然好看

今晚的发布会上，华为发布了4款Mate40系列手机，总数算起来是5款，堪称史上最强Mate阵容。

配置上，Mate40使用的是麒麟9000E处理器，其他几款都是麒麟9000处理器，CPU为一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心，GPU为24核心的Mali-G78 GPU。此外，AI方面集成两个大核、一个微核的NPU，性能提升100％，还有四核心ISP。

拍照方面，Mate40系列有两种设计，Mate40/40 Pro/40 Pro+是星环设计，分别是徕卡三摄、徕卡三摄及徕卡四摄，而Mate40RS保时捷设计是八边形“星钻设计" 徕卡五摄，典藏版还要再多一个红外测温单元。

从外观上来看，Mate40中杯、大杯、超大杯的区别都不大，但是Mate40RS保时捷版的辨识度极高，毕竟这是保时捷设计的，基因不同。以下是华为官网上的一些图赏，大家可以先欣赏下Mate40家族的盛世美颜。

华为Mate40手机官方图赏：



徕卡三摄 星环设计



五种配色



1300万像素打孔屏单摄、90Hz高刷屏



麒麟9000E处理器



40W超级快充+4200mAh电池



人脸识别与屏下指纹识别

华为Mate 40 Pro官方图赏

华为Mate40 Pro+官方图赏

华为Mate40RS保时捷设计官方图赏

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