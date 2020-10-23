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    韩媒：三星Galaxy Z Fold 3，拥有更厚UTG玻璃+配备SPen

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，韩媒The Elec援引UBI Research的最新报告称，三星目前正在考虑采用AES主动静电解决方案数字化技术，将S Pen带入下一款Galaxy Z Fold系列中。

    韩媒：三星Galaxy Z Fold 3，拥有更厚UTG玻璃+配备SPen

    韩媒：三星Galaxy Z Fold 3，拥有更厚UTG玻璃+配备SPen
    韩媒：三星Galaxy Z Fold 3，拥有更厚UTG玻璃+配备SPen

    同时，据说三星还在努力将UTG超薄玻璃做得足够厚，以承受S Pen的笔尖压力。

    此前传闻Galaxy Z Fold 2就会搭载S Pen，但据说由于技术限制，三星无法将这一设想变为现实。

    三星的Galaxy Note系列采用了S Pen的 EMR电磁共振技术，但同样的技术对于可折叠屏幕来说过于坚硬。

    据说三星决定不 Galaxy Z Fold 2配上S Pen，因为UTG层不够厚，无法抵挡触控笔的笔尖。

    UBI Research认为，三星现在正寻求为即将推出的Galaxy Z Fold 3解决这些问题，其可能无法将EMR数字化仪应用到可折叠面板上，但它可能会决定采用AES技术来代替。

    两种技术都有各自的优缺点，但AES通常以牺牲生产成本为代价，提供更好的整体性能，更重要的是，AES可能会让三星的可折叠屏手机用上S Pen。

    三星正在寻求改进的另一个方面是超薄玻璃，Galaxy Z Fold 2的可折叠显示屏有一层30微米的UTG，太容易被S Pen的尖端损坏。

    据说该三星正在努力为Galaxy Z Fold 3 将 UTG层的厚度增加一倍，以允许使用S Pen。

    不过，即使三星考虑在Galaxy Z Fold 3上加入S Pen，在手机进入量产之前，很多事情都可能发生变化，显然Galaxy Z Fold 3还需要时间来进行打磨。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：韩媒：三星Galaxy Z Fold 3，拥有更厚UTG玻璃+配备SPenhttp://news.zol.com.cn/754/7548621.html

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