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    华为麒麟9000性能测试：秒骁龙865+、苹果A13岌岌可危！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    按照昨天晚上华为公布的情况，基于5nm工艺制程打造的麒麟9000，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心，是目前频率最高的手机处理器，同时集成24核心的Mali-G78 GPU（架构超过麒麟990 Mali-G76，核心数也多了一半，性能提升60％）。

    外媒测试华为5nm麒麟9000性能：超越骁龙865+ 多核表现优于A13

    如果你很好奇麒麟9000的性能，现在外媒GSMaren就已经送出了它的性能表现，总体看上去还是相当强劲的，而下面的测试中，都是Mate 40 pro在性能模式下进行的。

    首先测试的是麒麟9000的多核表现，在GeekBench的多核CPU测试中，Mate 40 Pro在性能模式下，分数达到了3704，远远超过了搭载A13处理器的iPhone 11 Pro Max，而超越搭载骁龙865 Plus的Zenfone 7 Pro也不在话下。

    外媒测试华为5nm麒麟9000性能：超越骁龙865+ 多核表现优于A13

    不过在单核分数下，Mate 40 Pro要落后iPhone 11，两者对应的分数为1332和1020，两者分列前两名。

    外媒测试华为5nm麒麟9000性能：超越骁龙865+ 多核表现优于A13

    至于麒麟9000的GPU表现，在3DMark的测试中，Mate 40 Pro在OpenGL和Vulcan两个测试项中，都要对骁龙865 Plus设备有20-30%的领先优势，24核心的Mali-G78 GPU功不可没。

    外媒测试华为5nm麒麟9000性能：超越骁龙865+ 多核表现优于A13

    外媒测试华为5nm麒麟9000性能：超越骁龙865+ 多核表现优于A13

    此外，在GFXBench的离屏测试中，1080p显示屏下的华为Mate 40 Pro的表现比2020年的很多旗舰产品要好，但是不敌苹果 iPhone 11 Pro Max。

    外媒测试华为5nm麒麟9000性能：超越骁龙865+ 多核表现优于A13

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为麒麟9000性能测试：秒骁龙865+、苹果A13岌岌可危！http://news.zol.com.cn/754/7548617.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7548617.html report 983 按照昨天晚上华为公布的情况，基于5nm工艺制程打造的麒麟9000，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心，是目前频率最高的手机处理器，同时集成24核心的Mali-G78 GPU（架构超过麒麟990 Mali-G76，核心数也多了...
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