中关村在线消息：据悉，华为推出了Mate40RS保时捷设计手机，而且这次保时捷设计也是两款了，还多了一个典藏版，加入了红外测温功能，外形更加炫酷。







华为Mate40RS保时捷版 能测温度，价格超1.8万元

Mate40RS保时捷设计版，身兼保时捷、徕卡及华为三大品牌所长，融合了超跑的基因与奢华气质，是华为Mate40家族中最顶尖的产品。



Mate40RS保时捷设计版，延续历代保时捷版本直线型超跑赛道设计风格，背部垂直条纹贯穿机身，于陶瓷后盖正中微微升起，就好像一条赛道浮于机身之上。

Mate40RS保时捷设计版，采用了更高贵的陶瓷机身，有陶瓷黑、陶瓷白两种配色可选。

Mate40RS保时捷设计版，在后置镜头上采用的是全新超感知徕卡电影影像系统，带来前后双100°超大广角能力，拥有华为迄今最出色的动态视频能力。

Mate40RS保时捷设计版，主摄是5000万像素RYYB传感器镜头，2000万像素超广镜头，800万像素潜望镜式长焦镜头，支持10x光学变焦，还有1200万像素长焦镜头，支持3x变焦，还有就是ToF 3D镜头。

Mate40 RS保时捷设计版，还有一个Mate 40 RS保时捷设计，主要是支持红外传感器，可以测量温度，覆盖-20度到100度区间。

Mate40 RS保时捷设计版，配备麒麟9000处理器、12GB内存及512GB闪存，4400mAh电池，支持66W超级快充、50W超级无线快充。

Mate40 RS保时捷设计版，价格为2299欧元，折合人民币超过1.8万元，不过国内的价格应该不会这么高，去年的Mate30RS保时捷设计版是12999元，今年或许会更贵一些。

（文中图片来自互联网）

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