早报：华为Mate 40/Pro系列新机发布 苹果iPhone 12今日正式发售

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为 Mate 40 系列搭载 “绝版”的麒麟 9000 系列芯片。

华为Mate 40/Pro系列新机发布：绝版麒麟9000





华为旗舰机 Mate40 系列正式发布，包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型。起售价 899 欧元（约合 7102 元人民币）。麒麟 9000处理器是最大的看点。

苹果 iPhone 12/Pro 系列正式开售。

苹果 iPhone 12/Pro 今日发售





苹果公司于 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品。其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，今日正式发售，首批预购的用户也将陆续收到新款手机。

有外媒拆解了苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro ，它们使用相同的2815mAh 电池。

iPhone 12与iPhone 12 Pro使用相同的电池





苹果 iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 14 日正式发布。目前，艾奥科技的拆解显示，苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 使用相同型号和容量的 2815mAh 电池。相比iPhone 11的3110mAh 电池更小。

蚂蚁估值再创新高。

蚂蚁估值 3.6 万亿提前 11 月 5 日挂牌





蚂蚁集团将于下周招股，瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁的估值分别为 3800 亿至 4610 亿美元（约 2.96 万亿至 3.6 万亿元），以及 3330 亿至 4570 亿美元（约 2.6 万亿至 3.56 万亿元），与较早前传出估值目标 2800 亿美元高出至少 33%，而大摩给予的估值相当于明年预测市盈率 32.9 倍至 45.2 倍。据悉，蚂蚁由原本初步计划 11 月 6 日挂牌，现将提前一日至 11 月 5 日。

微信为对抗疫情再延长居家办公政策。

微软再次延长居家办公政策：至少到明年 7 月





继今年 8 月微软宣布延长员工居家办公至明年 1 月后，微软再次延长了这个时间。本月 21 日，微软公司员工被告知，他们可以至少在家远程办公到 2021 年 7 月。

爱奇艺龚宇：互联网电视将成视频消费最重要的终极终端。

视频的终极终端是互联网电视





2020 爱奇艺 iJOY 悦享会在上海举行，爱奇艺创始人兼 CEO 龚宇发表《网络影视赋能美好生活》主题演讲。龚宇认为，是否能准确把握内容创作和科技创新两个领域的关键发展趋势，决定了平台最终能否创作出符合市场需求和让用户喜爱的内容，这也是爱奇艺工作的重心。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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