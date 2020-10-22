拼多多“新品牌计划”升级：将同5000家制造企业共创新品牌，拉动1万亿销售额

“一年半时间，参与拼多多‘新品牌计划’定制研发的企业已经超过1500家，累计推出定制化产品达4000多款，订单量突破4.6亿单，今年三季度日均定制化商品销售量超过200万单”，疫情凸显双循环发展必要性，伴随用户高速增长及与产业带合作深入，拼多多“新品牌计划”已成中国制造产业带升级转型重要推手。

为助力制造业加快形成内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，10月22日，拼多多宣布全面升级2018年底启动的“新品牌计划”。

升级后的“新品牌计划”将在四个方面加大力度扶持新品牌。

第一，扶持目标加大：2021年-2025年扶持100个产业带，订制10万款新品牌产品，带动1万亿销售额；

第二，合作伙伴扩容：从头部代工企业为主，扩展到为全中国优质制造企业服务，数量从1000家提升至5000家；

第三，更大资源投入：百亿补贴、秒拼事业群等拼多多强势资源加入“扶持资源包”，为企业提供定制化品牌推广方案；

第四，合作模式创新：从帮助代工企业孵化自主品牌，升级为代工企业自主品牌培育、知名品牌子品牌打造、新锐品牌扶持、国货老品牌再造等四种模式。





▲拼多多副总裁陈秋介绍“新品牌计划2.0”（摄影：安舜）

拼多多副总裁陈秋表示，本次“新品牌计划”升级，目的是为了进一步发挥平台全域消费者、消费大数据、技术优势，联合产业各界力量，支持更大范围中国制造企业“拥抱新消费，打造新品牌，实现新智造”，助推中国经济新发展格局的形成。

知名学者、伯凡时间创始人吴伯凡将拼多多“新品牌计划”比喻为“超大规模虚拟制造商”，所提供的服务能大幅降低制造业企业打造自主品牌的成本和门槛，为制造业企业提供打造自主品牌的捷径，助推国产化浪潮。

“企业品牌的塑造、商誉的提高，有利于拉动上下游产业联动，形成以企业品牌为核心的产业链条，带动产业带的形成和提升”，长期关注新品牌计划的中国社科院研究员张春宇认为，升级后的“新品牌计划”从带动单一企业，转变到带动整体产业带和区域经济。

新品牌计划扩容：将聚焦中国企业的品牌塑造需求

2018年底，拼多多在全行业率先推出了“新品牌计划”，聚焦中国中小微制造企业成长，为企业提供研发建议、大数据支持和流量倾斜，帮助中小企业以最低成本对接平台消费者真实需求，培育新品牌。一年半的时间内，拼多多平台已涌现出贝婴爽、凯琴、家卫士、三禾等多个年销售额过亿的优质代工厂自主品牌。

“‘新品牌计划’启动以来，拼多多收到了数万家制造企业递交的申请，其中有很多不是品牌代工厂，但具备优质产能，还有一些已经有了创新品牌探索”，陈秋透露，品牌是中国制造企业共同面临的问题，过去一年多，尤其是疫情导致大量企业转向内销市场后，拼多多与多个产业带、企业合作试点探索更多品牌扶持模式，如今已卓有成效。





▲贝婴爽董事长艾春元（左一），伯凡时间创始人吴伯凡（左二），南方生活创始人林燊（右三），蓓丽新品牌计划负责人李进（左三），金辉刀剪副总经理钟嘉良（右一），凯琴总经理刘穗（右二）在活动上分享品牌建设相关经验。（摄影：安舜）

南通叠石桥是中国甚至全世界最大的家纺产业集群地，在产业带调研近一年后，南方生活创始人林燊发现产业带有非常成熟的工厂、成熟的电商卖货团队，但大家都缺品牌。他开始思考，既然做品牌这么贵，为什么不能让产业带商家“拼单”做一个品牌呢？这个想法得到了拼多多团队的支持，平台提供流量倾斜，林燊带队整合产业带资源，“南方生活”品牌就此诞生。

南方生活上线后，产业带工厂“蚂蚁成军”，4个月就一起把销量做到了4500万元，成为拼多多历史上首个月环比保持200%增长的品牌。“拼多多性价比的规则让产业带工厂自带优势，爆款运营的逻辑也契合工厂生产逻辑，卖出几个‘10万+’爆款后，叠石桥最大的几个工厂都在跟我们谈”，林燊表示，今年南方生活的销售目标是破6亿元。





▲南方生活整合产业带优势工厂、电商运营企业，持续为消费者提供性价比商品。（摄影：里予）

在广东阳江，双立人、WMF等世界顶级厨具品牌的生产商金辉刀剪，在尝试自主品牌折戟后，选择收购了剪刀行业著名IP“王麻子”。虽然“南有张小泉，北有王麻子”，刚刚接手品牌的副总经理钟嘉良，很快发现仅有认知度还不够。

今年，在拼多多运营团队支持下，基于国内消费者需求，金辉刀剪研发了一款“王麻子”砍切两用菜刀，用国际大牌的材质，功能更多，且价格只有前者的四分之一。这把刀帮助金辉刀剪劈开了内销市场，也刷新了消费者对“王麻子”的记忆。目前，仅拼多多上的“王麻子”相关刀剪销售额就近5000万元。

与“王麻子”有着同样神奇经历的还有上海老字号化妆品品牌“蓓丽”。蓓丽在上世纪七八十年代曾是上海名媛标配。不过随着时代变迁，逐渐淡出人们的视野。今年5月开始，拼多多与蓓丽团队合作，借助平台大数据复活老字号，树立新品牌。

“这是公司历史上第一个反向定制项目，它的数据和分析主要来自一个电商平台，这是从未有过的事情”，蓓丽方面项目负责人说。项目集聚了近百名拼多多数据团队成员和专家的智慧。基于分布式AI技术，团队成员将每日海量订单的数据转化为产品洞察。随后，新品牌实验室专家团队根据产品洞察进行具象转化，最终生成产品的选品、功能、及定价策略。

经过双方碰撞，蓓丽首批产品确定为洁面乳、面霜和精华水3样产品，并在强调补水功能的基调上，尽量融入玻尿酸、多肽、烟酰胺等平台大热的化妆品元素。目前蓓丽已经上线拼多多“百亿补贴”频道，并在短时间内完成了销售冷启动。

“知名品牌子品牌打造、产业带新锐品牌扶持、国货老品牌再造，加上此前的代工企业自主品牌培育，新品牌计划跑通了中国主流制造企业、产业带常见场景的品牌塑造流程。品牌是整个中国制造的需要，现在是时候也有条件将这些模式推广到更多场景”，陈秋说。

产业带破壁：中国制造到中国品牌

从前店后厂作坊到欧美大牌代工、出口免检，中国制造业在很多领域已经做到世界一流，但品牌上仍存在短板。对利润以毛计的工厂来说，传统品牌请代言人、大规模广告投放的模式，是不可承受之重。

另一方面，由于品牌的缺失，中国消费者难以享受到中国制造的红利。

知名学者、伯凡时间创始人吴伯凡认为，中国社会已经形成了一股力量巨大的“经济适用潮”。他表示，双循环背景下，这个时代很多消费品牌，包括整个新国潮、新品牌，都进入了一个共同语境，“好的生活并不太贵”。





▲知名学者、伯凡时间创始人吴伯凡表示，双循环背景下，消费者更喜欢“好的生活并不太贵”。（摄影：安舜）

贝婴爽纸尿裤位于湖南宁乡的工厂，每天来往十几辆大型货车发货，每辆可以装下上千包纸尿裤。据介绍，宁乡邮政EMS的快递有40%来自贝婴爽。而2年以前，贝婴爽母公司湖南洁韵还未接触过电商。





▲贝婴爽及相关品牌拼多多店铺已经做到“日销百万”。（摄影：里予）

小家电制造商新宝股份自主品牌“凯琴”也在短时间内爆发。新宝股份是伊莱克斯、飞利浦、松下、西门子等国际品牌的生产商。过去几年新宝股份试水自主品牌，推进不及预期。

凯琴加入新品牌计划后，拼多多团队驻场调研，建议凯琴在原有技术基础上推出89元的电饼铛、49元的绞肉机、35元的搅拌器等高性价比产品，产品上线后很快卖爆。电饼铛销量近18万件，绞肉机销量超过10万件。

贝婴爽、凯琴是新品牌计划推动产业带优势代工厂发展自主品牌的典型案例。在湖南洁韵董事长艾春元看来，这只是“万里长征第一步”。艾春元曾分享过一个亲身经历的故事，家住上海的外甥生了小孩，作为舅舅，艾春元好心寄了一箱纸尿裤，但因为是国产，这箱纸尿裤一直被束之高阁，直到外甥家有次进口品牌的纸尿裤没了，才想到用贝婴爽的纸尿裤试试，没想到效果比国外的要好。

后来外甥给艾春元打电话道歉，艾春元也暗下决心，要做好贝婴爽，做好品牌，“工艺、质量跟进口差不多，甚至比进口还好，价格也便宜，不信我们打不过”。

在吴伯凡看来，这其实是一个时间阶段的问题，“英国制造、美国制造、德国制造、日本制造都是这样过来的”。在他看来，如今学艺多年的中国制造品牌正处于空前的红利期。中国品牌也将基于当前政策、技术及消费市场等方面红利，通过不断探索反向定制，最大深度和广度地满足消费者“意中有、语中无”的需求。

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