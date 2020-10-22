iPhone12 Pro最高溢价3000元 传苹果严控电商供货防降价

只因iPhone 12太过抢手，沉寂多年的黄牛再次重现江湖。据《科创板日报》记者从渠道处获悉，在iPhone新品连续几年破发情况下，今年黄牛加价行为再次复燃，其中iPhone 12 Pro涨幅在1000-3000区间，同样蓝色最为畅销，512G版本炒到了14000元，iPhone12 Pro最高溢价3000元。



iPhone12 Pro最高溢价3000元

报道中指出，其中iPhone 12整体溢价200元左右，白色、蓝色最受欢迎，iPhone 12 Pro涨幅在1000-3000区间，同样蓝色最为畅销，512G版本报价14000元，高出官方价近3000元。这主要是因为Pro版的iPhone 12存货量很少，奇货可居，很多人都抢不到。

一方面是黄牛加价，另一方面据传苹果正在严密监控电商渠道的iPhone 12售价。如果说iPhone12 Pro最高溢价3000元并非苹果的意愿，最终利润也没有进入苹果的口袋，那么如何防止iPhone 12像iPhone 11那样降价就是苹果很在意的事情了。



iPhone12 Pro最高溢价3000元

迟到的iPhone 12好歹赶上了今年的双11，iPhone12 Pro最高溢价3000元足见其热度空前，因此很多还没下单的小伙伴把降价的希望寄托在今年的双11。不过目前网络传闻苹果官方正在严控渠道，禁止向线上渠道供货，违者每台罚款40万元。

据悉，微博上有多位售卖数码产品的博主爆料，收到或者要求自愿承诺签署一份协议，承诺所有采购的机器不会流向拼多多、天猫、淘宝、唯品会、京东、苏宁等线上渠道及海外市场，直接或者间接都不行，各种优惠券都不好使！



iPhone12 Pro最高溢价3000元

国内几乎所有的主流电商平台几乎都面临着苹果的价格监控，意味着他们不能从别的渠道拿到iPhone 12或者Air4平板了。这个要求并不是说这些线上渠道完全不能卖iPhone 12/Air4等产品了，苹果官方店可以按照官方标价出售产品，而现在严打的是非官方渠道。

今年iPhone 12价格坚挺已成为必然，iPhone12 Pro最高溢价3000元可见一斑，尽管很多平台自己补贴以吸引用户，转而获取大量流量的情况或许将不会在出现。而这些平台拿货的渠道往往就是一些渠道转售的，不是官方渠道供货的。iPhone12 Pro最高溢价3000元，看来一时间很难便宜下去。

一边是iPhone12 Pro最高溢价3000元，一边是苹果严控电商降价，大家想在电商平台看到大幅降价的iPhone 12系列手机就很难了，毕竟一台就要罚款40万元，商家也吃不消。

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