别再等iPhone 12降价了 传言苹果严控给电商供货

虽然iPhone 12发布推迟了，但是好歹赶上了今年的双11，因此很多还没下单的小伙伴把降价的希望寄托在今年的双11。不过这个消息可能会令大家感到遗憾，目前网络传闻苹果官方正在严控渠道，禁止向线上渠道供货，违者每台罚款40万元。



别再等iPhone 12降价了

据悉，微博上有多位售卖数码产品的博主爆料，收到或者要求自愿承诺签署一份协议，承诺所有采购的机器不会流向拼多多、天猫、淘宝、唯品会、京东、苏宁等线上渠道及海外市场，直接或者间接都不行，各种优惠券都不好使！

国内几乎所有的主流电商平台几乎都面临着苹果的价格监控，意味着他们不能从别的渠道拿到iPhone 12或者Air4平板了。这个要求并不是说这些线上渠道完全不能卖iPhone 12/Air4等产品了，苹果官方店可以按照官方标价出售产品，而现在严打的是非官方渠道。

尽管很多平台自己补贴以吸引用户，而这些平台拿货的渠道往往就是一些渠道转售的，不是官方渠道供货的。这个政策出炉之后，大家想在电商平台看到大幅降价的iPhone 12系列手机就很难了，毕竟一台就要罚款40万元，商家也吃不消，不会轻易转售手机、平板给线上渠道了。



别再等iPhone 12降价了

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