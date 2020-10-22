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    三星2021年旗舰Galaxy S21+曝光 采用挖孔屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日据悉，消息人士@Onleaks曝光了三星超大杯Galaxy S21 Ultra渲染图，图片显示三星Galaxy S21 Ultra采用的是挖孔屏方案。

    三星2021年旗舰Galaxy S21+曝光 采用挖孔屏
    三星2021年旗舰Galaxy S21+曝光 采用挖孔屏

    与此同时，在今日@i冰宇宙也曝光了三星Galaxy S21+的概念渲染图，它采用的也是挖孔屏方案。

    尽管屏下摄像头已经量产商用，但是相比挖孔屏来说，后者更加成熟稳定，而且三星Galaxy S、Galaxy Note系列历代都是手机屏幕的标杆产品。

    在屏幕显示和屏占比两者之间，三星优先照顾屏幕显示而不是屏占比，挖孔屏自然成为首选方案。

    从三星Galaxy S21 Ultra的渲染图来看，三星Galaxy S21系列背部似乎会延续上一代的矩阵相机造型。

    三星Galaxy S21系列会提供Exynos和骁龙双版本，其中Exynos版本使用Exynos 2100芯片，骁龙版本使用高通骁龙875，二者都是5nm工艺制程。

    三星Galaxy S21系列预计会配备16GB内存，性能必然是第一梯队。

    有传闻Galaxy S21系列提前至1月份发布，2月份上市开卖。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星2021年旗舰Galaxy S21+曝光 采用挖孔屏http://news.zol.com.cn/754/7548104.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7548104.html report 815 中关村在线消息：近日据悉，消息人士@Onleaks曝光了三星超大杯Galaxy S21 Ultra渲染图，图片显示三星Galaxy S21 Ultra采用的是挖孔屏方案。三星2021年旗舰Galaxy S21+曝光 采用挖孔屏与此同时，在今日@i冰宇宙也曝光了三星Galaxy S21+的概念渲染图，它采用的也是挖孔屏方...
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