男子起诉中国移动索赔一元 钻石用户维权受阻被逼起诉

您会因为遭受通讯公司不平等待遇而走上法庭么，我想一般人是不会的，但并不代表所有人都不会。因为无法群发聚会短信，湖南省长沙市男子起诉中国移动索赔一元。通过这个事件来看，钱不钱的已经不总要了，男子起诉中国移动索赔一元，要的只是一个说法。



男子起诉中国移动索赔一元

男子起诉中国移动索赔一元，因为无法群发聚会短信，湖南省长沙市陈平凡律师起诉中国移动湖南有限公司长沙分公司，要求法院判令该公司赔偿经济损失1元，并承担全部诉讼费用。目前，该案已于10月19日由长沙市天心区法院立案。

整个“男子起诉中国移动索赔一元”事件的主人公，陈平凡在起诉状中称，2020年9月22日，在中国的传统佳节中秋节来临前夕，陈平凡为邀请前同事、同学等老朋友在中秋节前共庆佳节，于是编辑了一条祝福短信并群发，没想到却遇到了难题。



男子起诉中国移动索赔一元

这条短信的内容为：“中秋节又要到了，每逢佳节倍思亲。诚邀您于周四，9月24日晚6点半在某酒店某包厢一聚……老朋友陈平凡敬邀”，准备通过其中国移动长沙号码群发至三十多位朋友。但是，陈平凡在点击发送之后，手机上却显示信息发送失败。



男子起诉中国移动索赔一元

陈平凡向中国移动客服询问得知，其因群发商业广告，被禁止使用短信功能。陈平凡表示，自己发送的信息并非商业广告或骚扰信息，仅仅是邀请老朋友聚会的邀请信息。而中国移动在未查明自己短信性质的前提下，随意禁止其短信功能，给自己造成了损失。

陈平凡与中国移动多次联系，要求解决未果，发现直到3日后才可以正常使用短信功能，但是自己邀请老朋友聚会的时间已经错过，导致很多受邀人未接收到邀请，给其造成了极大的不便。由于陈平凡先生自身就是律师执业，因此引发“男子起诉中国移动索赔一元”事件。

男子起诉中国移动索赔一元的主人公陈平凡先生表示，自己身为中国移动钻石卡用户，但是仍然遭到了不公正对待，自行维权也遭受了极大的阻碍，难以想象广大普通用户在面对中国移动这样的电信巨头时会面临怎样的状况，故此起诉中国移动索赔一元。



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如果不是陈平凡先生特殊的职业原因，相信也会放弃对中国移动的这次诉讼。我们不去非议陈平凡先生的动机，如果此事件能够敦促运营商提升服务质量，也算是好事一桩。如此说来，您又如何看待“男子起诉中国移动索赔一元”此事件呢？

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