富士康卖掉所有阿里巴巴股票 套现13亿

据国内媒体报道，富士康科技集团公布，以每股310.68美元沽售63万股阿里巴巴ADS（美国预托证券），交易额近1.96亿美元（约13.06亿元人民币）。

依收购成本计，富士康此次收益1.3亿美元（约8.66亿元人民币）。交易完成后，富士康所持有的全部阿里巴巴ADS将出售殆尽。2007年，鸿海作为基石投资者以2.716亿港元认购刚在香港挂牌上市的阿里巴巴2.9%的股份，每股价格为13.5港元。2019年，鸿海公司已经两度减持阿里巴巴超350万股。





2019年3月21日，鸿海公司发布公告称，该公司旗下子公司富士康创投控股有限公司在3月20日已出售220万股阿里股份，每股价格181.1美元，总额达3.98亿美元。

2019年12月13日，鸿海集团再度发布公告，子公司富士康创投控股在12日出售了阿里巴巴133.8万股ADS，即1070.7万股普通股，交易价格为每股ADS 203.82美元，交易总金额达2.72亿美元。按照获得成本计算，富士康创投这次交易实现收益1.33亿美元，约合9.29亿元人民币。

2020年10月9日，鸿海精密在向交易所提交的文件中显示，子公司富士康创投控股在10月8日卖出63万股阿里巴巴ADS，总交易金额为1.8638亿美元（约合人民币12.5亿元）。交易后，富士康创投仅剩63万股阿里巴巴ADS，持股比例为0.02%。

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