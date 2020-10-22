按照苹果的计划，首批供应的iPhone 12将于10月23日晚8点01分正式解禁允许激活，加之目前首批iPhone12订单发货了，相信明天很多人的朋友圈将迎来iPhone 12晒单刷屏。据悉很多用户预定的iPhone12或者iPhone12Pro显示“已发货”状态，预计明天到货。



首批iPhone12订单发货了 很多人提前拆箱

iPhone12销量火爆的主要原因是支持了5G网络，这对于很多打算换机的用户来说吸引力十分巨大。业界预测iPhone12第一个周末销售估计达到700~900 万台，今年全球预测会卖出 8000 万台。国内的销量预计占iPhone 12 Pro全球需求的35%至45%。

作为新一代的iPhone 12系列，其最大的变化就是采用了iPhone 4时代的复古式的边框设计，这一点引起了很多网友网友的好评。iPhone 12将采用铝合金边框，而iPhone 12 Pro则会采用强度和质感更出色的不锈钢边框，这次网友开箱的便是后者。



首批iPhone12订单发货了 很多人提前拆箱

通过上面这张动图我们可以清晰的看到，苹果iPhone 12 Pro的真机精致程度要比此前泄露的各种机模和渲染图要精致和美观很多。实话实说，扁平的不锈钢边框看书功能区非常犀利，整体给人一种干练精致的感觉，令人看了不得不赞叹苹果的做工确实出色。

由于iPhone 12全系只有7.4mm厚度，博主上手后感叹非常薄，而且他注意到即便如此，背部的三摄模组也只有微微凸起，令人再次感叹苹果工业设计实力的强大。另外在在手机的背面，可以看到三摄旁就是此次新增的LiDAR激光雷达扫描仪。



首批iPhone12订单发货了

首批iPhone12订单发货了，首批iPhone 12及iPhone 12 Pro机型第一批货定于10月23日陆续抵达消费者手中，届时将会看到更多的真机开箱。目前关于很对iPhone 12一些疑点也将被一一验证。

虽然iPhone 12可谓诚意满满，但目前也有一些翻车的现象出现。关于iPhone 12这一代新品，蓝色作为新增的颜色一致关注度很高，很多网友预购也选择的是蓝色。但是随着网络上蓝色这几被曝光出来，很多网友懵了，纷纷要求苹果退货！



首批iPhone12订单发货了

其实在苹果秋季发布会上，关于蓝色的真机还是有不少实拍的镜头的。或许是拍摄的光线的不同，在当时网友们都觉得蓝色还蛮好看的，以至于很多在开放预购时很多人毫不犹豫就选择了新配色蓝色。但是在看过线下买家秀的曝光后，很多人都后悔了！

首批iPhone12订单发货了，你的朋友圈会iPhone 12被刷屏吗？

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