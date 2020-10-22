360°高清！比亚迪“千里眼”来了：这功能感受下

作为国内新能源领域的一哥，比亚迪在车辆OTA方面一直走在最前列。日前，据官方消息，比亚迪对2018款/2019款唐进行了升级推送。此次升级新增了千里眼等在内的使用功能，提升还对智能语音、地图导航以及界面UI进行了优化。

所谓的千里眼，是指该功能可调用车上的多个摄像头，对车辆远程实时查看，有了这项功能，车主再也不用时刻担心车辆的安全了。新增的主动关怀功能在启动DiLink系统时，智能语音会主动送上问候并个性化推送电台节目，节假日也会送上祝福卡片等。





此次OTA升级还新增了多款主题和壁纸，从而满足消费者不同口味。在优化功能方面，对部分常规的语音指令无需进行唤醒，并支持语音直接控制地图，同时还能够识别童声。同时，百度地图支持横屏和分屏显示，在低油/低电状态下，还首次启动还会弹出提醒；屏保也进行了优化，在按下Pad桌面的息屏键后，即可进入屏保状态，同时背景为黑色，只显示时钟、空调和多媒体信息。

此外，新车还针对透明全景影像进行了逻辑优化，即车速超过30km/h时，透明全景影像会自动切换为全景影像。综合来看，比亚迪唐此次OTA升级还是非常全面的，不仅新增了多个实用性功能，同时优化后让系统更加趋于完善，2018/2019款车主，赶紧去升级吧。

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