今日，国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍2020年前三季度工业通信业发展情况，并答记者问。工信部回应App违规收集个人信息，已完成32万APP检测。



工信部回应App违规收集个人信息

记者：近年来，APP违规收集使用个人信息的问题受到广泛的关注，请问工信部对此采取了哪些措施？成效如何？下一步还有哪些重点工作？谢谢。

闻库：谢谢您的提问，工业和信息化部作为电信行业的主管部门，非常重视电信和互联网领域个人用户信息保护工作，严格贯彻落实《网络安全法》，颁布实施了《电信和互联网用户个人信息保护规定》和智能终端、应用程序等重点领域个人信息保护制度；并依法履职主动作为，按照“发现、取证、处置、曝光”工作机制，强化监督检查，聚焦大家所反映热烈的、社会也高度关注的APP侵害用户权益的行为。已经连续两年组织开展了相关的整治行动，持续加大个人信息的保护力度。

去年，我们重点整治了“私自收集个人信息”“超范围收集个人信息”“不给权就不让使用APP”“过度索取权限”等8类损害用户权益的行为。

今年，我部在去年工作的基础上，还加强对APP常使用的SDK以及应用分发平台的监管，重点针对“APP、SDK违规处理个人用户信息”“设置障碍、频繁骚扰用户”“欺骗误导用户”“应用分发平台责任落实不到位”等四个方面10类问题进行集中专项整治。目前，我们部里已经完成了国内主流应用商店32万款APP的技术检测工作，督促1100多家企业进行整改，公开通报了246款未在期限内完成整改的APP。根据整改的情况，我们下架了34款拒不整改的APP。这项工作取得了很大成效，社会上对这项工作寄予了很大的期望。

下一步，工业和信息化部将继续坚持以人民为中心，以老百姓和社会反映的问题为导向，积极从完善制度规范、加强常态化监管、提升技术检测能力、推动行业自律等多个方面，进一步加大工作力度，切实在个人信息保护方面实现好、维护好广大人民群众的合法利益。

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