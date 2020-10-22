双十一定档罗永浩、欧豪等，苏宁又被曝与顶流明星沟通直播

临近双十一，电商大战的氛围愈发浓烈。19、20日两天，京东与阿里召开了双十一发布会，苏宁易购也宣布将于10月26日召开发布会。



虽然苏宁发布会召开的时间较晚，但好事多磨，不断传出百亿补贴、服务升级、超级秀等重磅内容。20日，一份苏宁双十一直播名单被曝光出来，罗永浩、贾乃亮、欧豪、王祖蓝等大牌明星赫然在列，主播阵容星光闪闪。





据苏宁内部人士介绍，今年双十一直播，苏宁将分四个方向发力。第一个是两场“超级秀”晚会，与传统晚会不同，“超级秀”不仅增加了直播、互动等新形势，在内容营销上也有所拓展，更注重互动性，满足观众多种需求，将看节目和购物融为一体。

第二个是“超级买手直播间”，从10月31日-11月11日，每天都有重量级嘉宾做客“超级买手直播间”，与观众分享好货。除苏宁直播主理人贾乃亮外，欧豪、王祖蓝、王建国、李佳航、张歆艺、毛晓彤、乔欣将逐一亮相“超级买手直播间”。





第三个是与抖音头部、腰部带货主播的合作。目前定档的头部主播有11月1日、7日的罗永浩，届时将以苏宁易购专场的形式与消费者见面。

第四个是“产地直供”直播，苏宁拼购将组织近1000场直播带货活动。主播从大凉山拼购村的“丑苹果”果园，到江浙沪拼工厂的小家电车间，分布在苏宁拼购35大产业带、8个城市、近500家农户开展直播。“村播”+“厂播”+“店播”，通过源头直采、产地直卖、工厂直造，为消费者带去超10万款小家电、生鲜、美妆、服饰等超低价爆款。

据苏宁易购内部人士透露，苏宁还在与几个顶流明星接洽直播事宜，最终结果将在26日双十一发布会上公布。

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