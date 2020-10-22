中关村在线消息：今日据悉，Redmi Note系列新品正式获得3C认证，这预示着该机距离正式发布不远了。



Redmi Note系列新品入网 千元档首款一亿像素手机

从入网信息来看，Redmi Note系列有两款，对应的应该是标准版和Pro版本，其中Pro版本支持33W快充。

Redmi Note系列新品最大的看点是在千元价位首次采用了一亿像素，这是Redmi第一次在Note系列上使用一亿像素。

目前在小米及Redmi产品线上，一亿像素仅限于中高端旗舰才使用，像小米CC9 Pro、小米10、小米10 Pro等等。

此次Redmi将一亿像素下放至Note系列产品，有爆料称这颗一亿像素为三星HM2，其传感器尺寸为1/1.52英寸，单位像素面积为0.7μm，支持9像素合一也就是等效2.1μm，在极暗环境下可有效提高进光量，保证画面细节。

除了一亿像素，Redmi Note系列新品还将在国内首发高通骁龙750G处理器，它基于8nm工艺制程打造，CPU为两颗大核和六颗能效核心的八核心设计，大核为ARM Cortex A77，集成Adreno 619 GPU。

Redmi Note系列新品命名是一大悬念，博主@数码闲聊站爆料称Redmi下一代Note系列不叫Redmi Note 10，该机将于11月份正式发布。

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（文中图片来自互联网）

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