十年电商发展 国货傲然崛起

10月21日晚间，京东发布了一组2020双11备货数据，京东今年预计备货量总计超过12亿件商品，全国750多个仓库及30座亚洲一号仓库将投入使用。随后“菜鸟”发布数据，已有近1000万吨“双11”商品备货进入菜鸟仓，规模比2019年几乎翻倍。

在中国电商行业的十余年里，国产商品的占比越来越高，傲然崛起的国货渗透到了人们生活的方方面面。



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首当其冲的国民老字号



在中国，有很多历史悠久的老字号，它们都是当地最有代表性的商品；或是国人拿得出手的精品，这些老字号品牌在电商领域的崛起让“中国制造”更加响亮。

拿消费者熟知的“李宁”举例，2008年随着奥运会的举办，三年开了2000多家新店，营收接近百亿；然而在2011年后体育行业逐渐走低，大批量扩张所导致的成本也成了品牌的负担，在2012一年中李宁亏损20个亿，随即李宁本人回归开始着手布局电商。

以“自营转外包”的形式吸纳众多次级经销商，在严格监管渠道价格后，电商的产业链就这样行程了，10年前众多国民老字号都大致采用这种方式拥抱电商，将一些耳熟能详的产品链接互联网。

新国货实力抗衡国外大牌

而在近5年的时间内，很多新晋的国有品牌诞生，随之销量猛增。更加接地气的产品以及更加亲民的价格，迎来了更多的用户接受度。

消费者身边熟知的国民新锐品牌都逐渐的“打压”着进口品牌，如元气森林、江小白、特仑苏等等，利用618、双11等特殊的时间点，以及更接地气的营销手段，爆发性的增长后也已经逐渐抢占了可口可乐等进口品牌的市场。单2019年双十一当天，気森林再次击败的可口可乐和百事可乐，全网销量排名第二，让国货扬眉吐气。

OV华为等国产科技品牌每年也不断提升，大量的占领电商重大节点的市场销售份额，新国货的实力已经足以拳打国外大牌。

国货引入海外 跨境电商功不可没

而鉴于中国品牌的不断崛起，优秀的商品逐渐影响到了全世界。



早在2010年阿里就成立了“速卖通”，将“中国制造”链接到海外。通过支付宝国际账户进行担保交易，并使用国际物流渠道运输发货，已成为全球第三大英文在线购物网站。在2019年阿里推出“新国货计划”。最终带着70万中国品牌成功“出海”。

在各大电商巨头们的支持下，国有品牌和商品已经热销海外，就犹如当初“洋货”横扫中国一样。

结束语：

中国电商发展的10年，是引领全制造业爆发式发展的10年，关注的越多需求越多，销量和知名度就会逐渐如日中天。

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