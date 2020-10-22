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    比AirPods Pro还小的真无线耳机终于问世

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    10月19日，OPPO推出了一款真无线降噪蓝牙耳机——OPPO Enco X，售价999元。我们快科技已经拿到了这款耳机，下面为大家带来图赏。OPPO Enco X共有三款配色，分别是夜曲、白歌和竹韵，我们拿到的是白歌版本。在与苹果AirPods Pro的对比下可以看出，OPPO Enco X造型更加小巧。

    本文图片来自：快科技

    999元新标杆 OPPO Enco X图赏：比AirPods Pro还小
    左OPPO Enco X，右AirPods Pro

    OPPO Enco X真无线降噪耳机由深耕声学领域多年的OPPO与北欧“声音大师“丹拿共同打造，实现高还原、真实、自然的音质体验。

    同时，OPPO用新材料、新结构、新技术打造了全新的DBEE 3.0声音系统，创新地引入了超导磁平面振膜单元、三层复合振膜大动圈单元的同轴双单元分频设计，双扬声器位于同轴，使声音输出自然顺滑。

    OPPO Enco X真无线降噪耳机搭载高端双核数字蓝牙降噪芯片，支持ANC双重主动降噪，最大降噪深度可达35dB。同时提供强降噪、弱降噪、降噪关、通透四档模式调节，用户可根据不同噪音环境和使用场景快捷切换，覆盖了从室内到室外，从居家到出行的全场景。

    此外，OPPO Enco X耳机支持蓝牙5.2，兼容Android和iOS，全链路传输最低延时仅94ms，耳机端最低延时47ms，支持单耳和双耳使用。续航方面，它提供高达25小时的超强续航，强降噪模式下的最长续航也有20小时，支持无线充电。

    999元新标杆 OPPO Enco X图赏：比AirPods Pro还小

    999元新标杆 OPPO Enco X图赏：比AirPods Pro还小

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7547546.html report 1030 10月19日，OPPO推出了一款真无线降噪蓝牙耳机——OPPO Enco X，售价999元。我们快科技已经拿到了这款耳机，下面为大家带来图赏。OPPO Enco X共有三款配色，分别是夜曲、白歌和竹韵，我们拿到的是白歌版本。在与苹果AirPods Pro的对比下可以看出，OPPO Enco X造型更加小巧...
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