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    手机测速软件哪家强 华为推“一键测速”免费无广告

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    手机测速是一款比较常用的小工具软件，但是目前这里软件一般质量都比较差，而且绝大部分都包含了广告。近日，华为发布了一款测速软件“一键测速”，日前更新了2.1版本。这款测速软件不仅水准较高，而且完全免费没有广告，值得收藏使用。

    华为发布了一款测速软件“一键测速”主要更新了新的视觉风格，优化了测速算法，并增加了云端测速服务节点，以及诊断功能。这款集成移动网络和Wi-Fi网络上传、下载以及诊断功能的专业测试工具。具备安装简单、使用方便、结果准确等特点，无广告。

    华为一键测速支持运营商2G/3G/4G/5G网络，以及Wi-Fi网络测速、时延抖动测试及诊断，可实时准确地为提供网络状态。

    功能特点：

    1、安装包小，安装快捷；

    2、界面简单友好，使用非常方便，一键点击，快速出结果。

    3、支持自动/手动寻找测试服务器。

    4、测试结果可显示待测网络的运营商名称，测试所在的城市位置。

    5、结果可以呈现Ping时延、上传、下载的速率，抖动，以及丢包率等指标。

    6、显示测试结果的整体排名，供参考。

    7、测试历史记录自动保存在手机上，供后续查询。

    手机测速软件哪家强 华为推“一键测速”免费无广告
    华为一键测速

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7547531.html report 888 手机测速是一款比较常用的小工具软件，但是目前这里软件一般质量都比较差，而且绝大部分都包含了广告。近日，华为发布了一款测速软件“一键测速”，日前更新了2.1版本。这款测速软件不仅水准较高，而且完全免费没有广告，值得收藏使用。华为发布了一款测速软件“一键测速...
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