Intel Xe独立显卡降临！终于有名字了

10月21日晚间，宏碁举办全球新品发布会，推出了新款旗舰版本“Swift 3X”(SF314-510G)，最大亮点就是搭载了Intel Xe架构的全新独立显卡，名为“Intel Iris Xe MAX”。

宏碁Swift 3X是采用了Intel Tiger Lake 11代酷睿平台，处理器可选i5-1135G7、i7-1165G7，但未披露具体功耗释放水平，同时，Iris Xe MAX独立显卡的核心数量、频率、功耗等规格也都没有披露，显然要等Intel官方宣布。

根据此前传闻，Iris Xe MAX独立显卡代号DG1，和11代酷睿内置的Iris Xe核芯显卡一样都是有96个执行单元、768个核心，但是核心频率达1.5GHz，并有3GB独立显存、1MB二级缓存，性能自然要高出一筹。

其他方面，这款深蓝色调的轻薄本开盖后机身会翘起一定的角度，以增加风流、增强散热，机身重量1.37kg。

搭载14英寸屏幕，三面窄边框，1080p全高清分辨率，300nits亮度，最高16GB LPDDR4X内存，512GB傲腾硬盘加最高1TB QLC NVMe固态硬盘，Wi-Fi 6无线网卡，电池续航最长17.5小时。

其他还有背光键盘，大面积触控板，指纹识别，高清摄像头，接口有雷电4、USB-A、USB-C、HDMI。

该笔记本将于本月底在国内首发上市，定价4999元，下月进入欧洲中东和非洲市场，定价849欧元，12月转战北美地区，定价899.99美元。

宏碁还透露，Aspire系列也会推出新本，引入Intel 11代酷睿、MX450独立显卡。

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