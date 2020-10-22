今晚发布！华为Mate 40 Pro售价提前曝光

很多网友都很关心Mate 40系列的售价，而从今晚的发布会来看，华为可能会只公布它的海外版售价，而据说本月底国行的信息才会公布。据相关爆料人的消息来看，Mate 40 Pro海外版的售价可能要在1100欧元以上了。

外媒GSMArena分享的图片显示，亚马逊德国提前上架了华为Mate 40 Pro商品页面，其中显示售价是1199欧元（约合人民币9460元），开卖时间是11月9日。目前还无法证实这个消息的真实性，不过之前有类似的消息流出，那就是Mate 40 Pro的售价是1100欧元。

据悉，华为Mate 40 Pro采用6.76英寸OLED双曲面屏，屏幕形态为双挖孔，分辨率为2772×1344，尚不确定刷新率，支持屏幕指纹识别。

华为Mate 40 Pro将采用徕卡三摄系统，包括5000万+1200万+2000万，其中主摄为5000万，支持OIS光学防抖，支持8K视频拍摄，前置摄像头为1300万像素。

此外，华为Mate 40 Pro的电池容量为4400mAh，首次支持65W超快闪充，支持反向无线充电。

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