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    微软给用户吃定心丸：今年最重要Win10放心升级

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    毫无疑问，微软是希望用户都能够第一时间更新至Windows 10 10月更新的，毕竟这是今年最后一个重要更新，而更新并没有什么太多的新功能，主要是以提升用户体验为主。

    对于那些想要升级Windows 10 10月更新的用户，微软给出的公告显示，将会对其进行30个月的技术支持，其中也包含企业版和教育版。微软透露，Windows 10 October 2020 Update（Windows 10，版本20H2）现在可以通过Windows Server Update Services（包括配置管理器）、Windows Update for Business和Volume Licensing Service Center（VLSC）获得。

    这款全新的Windows 10 10 2020年10月更新带来了一些新功能，包括开始菜单的精简设计、改进的Alt + Tab体验等。据悉，Windows 10版本20H2是以启用包的形式出现的，所以它实际上并没有给你的机器增加任何功能。实际上功能已经经过历次更新而存在在系统中了，今天下载软件包只是将它们点亮，并增加一个构建号，这和我们在1909版本中看到的过程是一样的。

    放心升级：微软将对Win10 10月更新长达30个月支持

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7547318.html report 799 毫无疑问，微软是希望用户都能够第一时间更新至Windows 10 10月更新的，毕竟这是今年最后一个重要更新，而更新并没有什么太多的新功能，主要是以提升用户体验为主。对于那些想要升级Windows 10 10月更新的用户，微软给出的公告显示，将会对其进行30个月的技术支持，其中...
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