苏州部署开放道路行驶无人小巴车

10月21日晚，在中国移动5G自动驾驶仪峰会上，无人驾驶公司智航和中国移动联合宣布，在5G网络的支持下，扩大机器人巴士的运营范围，在该市开辟道路。并启动了“苏州无人公交早鸟计划”，公开招募第一批有日常通勤需求的普通公民，免费乘坐无人值守的公共交通。





5G无人巴士的正常运行是在城市的开放道路上行驶，车辆的车速控制在每小时20至50公里。在中国移动5G网络的帮助下，装载轻舟智航无人驾驶解决方案的无人驾驶小巴能够应对城市开放道路上复杂的道路状况，如十字路口的混合交通、人群交叉、电动汽车轨道探测等。

目前，第一条开通线路是苏州罗布车一路，路线形状为8字，共设置了5个车站。它位于城市微循环公交线路，涵盖会议中心、购物中心、高速火车站、地铁站、商业办公楼等苏州高速铁路新城。此后，无人公交项目将开通更多路线，并计划覆盖苏州北站周围9.8平方公里的区域。

轻型无人驾驶巴士有九个乘客座位和一个驾驶座位。坐在驾驶座上的是一个安全的人，监测车辆的正常运行。车辆的驾驶操作将由轻舟智航自行开发的无人驾驶软件系统完成。每辆小型巴士将在早期配备一名保安人员，然后在政策指导下撤走保安人员。在无人驾驶巴士正常运行期间，乘客可以扫描小程序代码上车，并检查下一辆小型巴士在其移动电话上的当前位置和预计到达时间。

为了充分发挥城市微循环无人公共交通的作用，轻舟智航与中国移动联合推出了“早鸟计划”项目，招募有日常通勤需求的普通市民，并在早期免费提供服务。公众只需扫描代码就可以登记“早鸟计划”配额。随着更多线路的开通，无人公共交通将全面开放给公众使用。

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