早报：阿里马马重仓A股 英特尔Xe-HPG独显规格曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

阿里子公司天猫认购蚂蚁集团7.3亿股票。

阿里巴巴重仓 A 股，支持新上市的蚂蚁集团





蚂蚁集团上市后更新了招股意向书并公布上市发行方案。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者，认购蚂蚁在科创板发行的 7.3 亿股票。此次认购限售期最高 2 年，破科创板最严纪录。

英特尔新一代高性能显卡曝光。



英特尔 Xe-HPG 独显规格曝光 台积电 6 nm 工艺





英特尔 Xe-HPG (DG2)游戏 GPU 曝光，其采用台积电的 6nm 工艺，最高规格有 512 个 EU, 也就是 4096 个流处理器。Xe-HPG 的显存配置与 AMD 的 Navi 21 相似，为 256bit 位宽 16GB 的 GDDR6 显存，功耗预计在 150 - 200W 之间。该显卡预计在2021 年在台北国际电脑展上发布。

首个城市无人驾驶公交线路运行。

苏州部署开放道路行驶无人小巴车





在中国移动 5G 自动驾驶峰会上，无人驾驶公司轻舟智航和中国移动联合宣布在 5G 网络的支持下，RoboBus 的运营扩展至城市的开放道路。并启动 “苏州无人公交早鸟计划”，公开招募第一批有日常通勤需求的普通市民，免费搭乘无人公交。首条开通的线路为苏州 Robo-Bus Q1 路，共设立 5 个站点。

三星新旗舰手机系列Galaxy S21 Ultra 屏幕尺寸预计在6.7 到 6.9 英寸之间，有望采用曲面屏设计。

曝三星 Galaxy S21 系列仅有 Ultra 款采用曲面屏





三星 2021 年的旗舰系列将采用四边框等宽的设计，其中 S21 和 S21+ 均采用 2D 平面屏幕，仅有 S21U 选择曲面屏。

华为 Mate 40 Pro发布会前，有网友爆料该机上架德国亚马逊后随即下架。

华为 Mate 40 Pro 上架德国亚马逊





据外媒报道，华为 Mate 40 系列昨晚上架亚马逊德国，并标注了价格和出货日期，分别是 1200 欧元和 11 月 9 日。但上架页面中图片使用了华为 Mate 30 Pro 的渲染图，不过页面随即就已撤下，应该是为占位准备的。

中兴 Blade V2020 5G新机发布，售价1399元。

中兴 Blade V2020 5G 发布：天玑 800 芯片加持





中兴今日正式公布了新机 Blade V2020 5G，目前仅有 6+128GB 存储和极光魅海可选，官方商城预售价 1399 元，天猫商城预售到手价 1299 元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7547302）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：阿里马马重仓A股 英特尔Xe-HPG独显规格曝光http://news.zol.com.cn/754/7547302.html