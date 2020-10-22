5G商用一周年 终端硬件市场还有十倍空间

中关村在线消息：再过9天，中国5G的商用化就将迎来一周年的纪念。在这样的时间节点上，也开始有一些人来反思5G被接受的程度。先不管接受程度如何，终端硬件还有十倍空间，回顾下历史后再看5G面临着以下几个问题：





3G转向4G，远比今天混乱的多

与今天5G的三大运营商齐头并进相比，2008年时3G转向4G的时代要更加混乱。2014年，中国移动获得TD-LTE 4G牌照，但直到一年之后，另外两家运营商才拿到4G牌照。不管当时这样的做法难言合理，3G转4G时的1年后用户体验也苦不堪言。

不过，4G时代与5G时代最大的不同，就是用户需要从传统的SIM转向新型的USIM卡。早年伴随着智能手机硬件的普及，很多用户就已经把卡片转换成为USIM卡，4G网络的出现则加快了这一进程，也就是说目前5G应用状况属于常态。

终端硬件还有10倍市场空间

目前，中国市场5G手机销量总数为1.07亿部，而5G用户则早就超过了1.5亿人，道理来说，这样规模的应用群体已经超过了美国市场的一半，但在中国仍有巨大的5G手机市场空间还有10倍空间可扩展。这样的数据已经折射出另一个问题，终缔硬件厂商自然是大显身手的机会，但对于整个5G行业的发展来说并非数字可以说明白：

5G技术还远远不成熟

上周，中国工程院院士邬贺铨在一次会议上谈到了5G近一年的发展。他认为中国5G的商用化尽管取得了一定的成绩，但仍面临诸多问题。5G商用化以来出现的问题集中起来存在以下三点：技术不成熟、运营成本高、不易消化成本。因此，回望过去的一年，5G技术边发展边成熟边普及。

工业应用场景开发不足

邬贺铨所提到5G技术不成熟，可以有多个方向的解读，但与人们现实生活最为息息相关实际上就是5G的应用场景目前仍然比较单一。

过去一年里，许多相关的报道都曾经谈及了5G普及之后可以运用到的场景。在今年新冠疫情初期，武汉的医院也运用了5G远程会诊。可惜的是，人们在生活中接触到5G的场景仍然只是手机相关，设想中的与自动驾驶联动和物联网的5G化并没有到来。

运营商4G带5G套餐有坑

许多运营商纷纷推出了4G手机使用的5G套餐。5G和4G都是使用USIM卡，因此用户可以不换卡不换号的升级5G套餐。

然而，这样所带来的问题就是，4G手机使用5G套餐虽然网速会变快，但这并非是真正的使用5G网络。国家在投入大量成本的同时，还有很多5G用户仅仅是体验5G套餐，并没有真正使用5G网络，毫无疑问是一种浪费。

推5G套餐选择空间缩小

不过在当下，电信运营商的营销策略也开始产生了变化。目前，三大运营商4G套餐种类明显减少，并且在价格上也远没有5G套餐有吸引力。50元以下的4G套餐仅剩两种，而其他4G套餐资费与5G相比，并没有明显优势。

这样的推广模式进一步加剧了上面的问题，那就是5G用户在不断增加，但碍于成本原因，5G手机的普及速度则远远不及5G套餐，那么浪费也就无可避免的发生了。

结语

从5G发展的现状来看，如果想要5G网络真正的实现普及，那么还需要至少一年的时间才能让用户、运营商和5G技术本身三方都更加成熟。给5G多一点时间，按照3G过渡到4G，4G过渡到5G的时间表来看，5G的普及至少需要5年的时间。

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