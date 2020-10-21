瑞典禁中企参与5G建设 中方回应称无端抹黑公然打压

10月21日，针对瑞典以“威胁国家安全”为由禁止中国企业参与本国5G建设，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上应询回应说，中国驻瑞典使馆已经就此作出回应，中方对瑞典的决定表示强烈不满。瑞典禁中企参与5G建设，中方回应称这是无端抹黑公然打压。

在10月21日举行的中国外交部例行记者会上，有外媒记者提问：瑞典方面已经宣布禁止华为和中兴参加瑞典的5G网络建设，原因是“国家安全”。中方已经（就此事）发布了声明。请问中方是否会针对瑞典采取反制措施？

“中方对瑞典的决定表示强烈不满。”赵立坚对此表示，华为和中兴等中方企业多年来严格遵守当地法律，积极促进中瑞信息与通信技术合作，为瑞典基础设施建设作出了积极贡献。中国市场也对包括瑞典在内的欧洲企业保持开放。

赵立坚指出，瑞方在没有任何证据的情况下，以国家安全为借口，无端抹黑中国公司，公然打压中国电信企业，将正常的经济合作政治化，这一做法有悖于瑞典奉行的自由、开放、公平、公正、非歧视的市场经济原则，也违反了国际经贸规则。

赵立坚敦促瑞方应秉持客观公正态度，纠正错误决定，避免给中瑞经贸合作和瑞方企业在华经营带来消极的影响。

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